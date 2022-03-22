Зеленский в обращении к Италии назвал страшную угрозу для мира: Это уже приближается

Зеленский обратился к парламенту Италии

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее пристыдил немцев за сотрудничество с рф, обратился к гражданам и властям Италии. Глава государства напомнил итальянцев, как Украина помогала Италии, когда началась пандемия коронавируса, и призвал власти усилить санкции против россии.

Обращение президента опубликовал телеграм-канал "Україна: оперативно".

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"Наш город Киев имеет для мира такое же значение, как ваш Рим. И он также, как Рим и любой другой город, заслуживает мирной жизни. Но, к сожалению, ежедневно падают ракеты, российские войска убивают, пытают, насилуют и похищают детей, на грузовиках вывозят наше имущество к себе домой. Так поступали в последний раз в Европе разве что нацисты" — отметил Зеленский.

Также президент Украины подчеркнул опасность войны россии тем, что российская власть после Украины пойдет на Европу. И Италию может постигнуть такая же судьба, а враг несет с собой только опустошение и много пролитой крови. Также Зеленский подчеркнул, что в мире может начаться голод ведь Украина, которая является одним из крупнейших экспортеров продовольствия в мире, не может засевать поля.

"Вы помогаете нам и сейчас, и мы очень это ценим. Но вторжение не останавливается 27 дней. А значит, нужно еще большее давление. Чтобы Россия не искала наемников в Ливии или Сирии, а искала мир" — призвал власти Италии усилить санкции рф.

Напомним, ранее Владимир Зеленский упрекнул немецкого канцлера Олафа Шольца в отсутствии помощи от нее Украине в необходимых объемах и отметил, что другие страны за океанам "оказались к украинцам ближе".

Как сообщалось ранее, президент Украины выступил перед кнессетом вечером 20 марта, при этом его выступление также транслировалось на большом экране в Тель-Авиве на площади Габима, где в этот момент проходила многотысячная акция в поддержку Украины. Президент Украины призвал Израиль ввести санкции против россии.