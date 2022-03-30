Сколько еще будут длиться активные бои: прогноз от Арестовича

Россияне не собираются полностью отступиться от Киева

Активная фаза боевых действий, которая продолжается уже 35-й день подряд, может пойти на спад уже через неделю. Такие выводы из нынешней ситуации на фронте делает советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Свои прогнозы насчет дальнейшего развития ситуации он озвучил в среду, 30 марта, в эфире телемарафона "UA Разом".

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По его мнению, весьма активными бои могут быть и чуть дольше — потому что отступление российских войск наблюдается не на всех ключевых точках фронта.

Так, к примеру, под Киевом все еще остается часть оккупантов, которые должны сдерживать украинских защитников. Арестович говорит, что к такой хитрости россияне хотят прибегнуть, дабы не позволить ВСУ перебросить отдельные подразделения на более сложные направления.

Также, по словам Алексея Арестовича, сейчас очень активно захватчики работают над перебрасыванием личного состава и техники на Донбасс, а в особенности — под Мариуполь. Туда же, в основном, и хотят переправить большинство воевавших под Киевом бойцов.

В районе Чернигова ситуация пока остается прежней — отвода войск, говорит военный эксперт, пока не наблюдается.

На Херсонском же направлении, отмечает он, россияне пытаются перейти в оборону, из-за чего украинские военные вынуждены действовать "аккуратно" в тактическом плане.

Тем временем, несмотря на все попытки запугать и удержать позиции, российская армия неумолимо продолжает терять людей и технику. По состоянию на утро 30 марта потери в личном составе вражеского войска составили около 17,3 тысяч человек.

Также мы писали, что стало известно имена сразу трех ликвидированных украинскими защитниками российских офицеров-оккупантов — с ними уже попрощались на их родине.