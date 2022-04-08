россия может повторить судьбу СССР: в Украине дали интересный прогноз по будущему путина

Распада Советского Союза тоже никто не ждал, — так же резко это может настигнуть и россию

Адреналин россиян от войны против Украины рано или поздно упадет, вместе с чем обрушатся рейтинги действующей власти во главе с кровавым диктатором владимиром путиным, и вся россия в целом может развалиться, как это было с СССР.

Такое предположение дал министр юстиции Денис Малюська в ходе программы "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

"Они критически не пострадали на данном этапе. Безусловно есть девальвация, рост цен, дефицит продуктов, но голода нет, а адреналин в крови есть, потому что идет война и они впали в неконтролируемое эмоциональное состояние, из которого рано или поздно придется выходить", — рассказал министр.

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"Адреналин пройдет, но появится понимание, что в карманах денег стало меньше, жить стало хуже, и это необратимый процесс, — добавил он. — Поддержка войны или руководства, того же путина, должна упасть. Это однозначно должно случиться, надо только дождаться, пока этот эмоциональный всплеск придет".

Так, Малюська считает, что нужно ждать сохранять хладнокровие, ждать беспорядков внутри россии, по возможности помогать этим беспорядкам возникнуть и наращивать санкционное давление на россию.

"Как Советский Союз, — никто не ожидал-не ожидал, а он в определенный момент развалился, что было сюрпризом для западных разведок. Тут эта же история может случиться, ей нужно помогать", — подытожил чиновник.

Напомним, ранее Денис Малюська четко объяснил, как и когда могут засудить путина за преступления против Украины.