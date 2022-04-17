Джонсон поздравил украинцев с Пасхой и заговорил "соловьиной" (видео)

Он пожелал свету наконец-то победить сплошную тьму

Быть сильными и отважными призвал украинцев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, вспомнив нашу страну в традиционном пасхальном поздравлении. Также от политика, которому за поддержку нашего государства Россия запретила въезд, в обращении прозвучал и украинский язык.

Видеозаписью поделился официальный Twitter-аккаунт британского премьера в воскресенье, 17 апреля.

Почему россии не победить Украину в войне?

Христиане западного обряда, которых в Европе подавляющее большинство, празднуют Воскресение Христово именно на этой неделе. Впрочем, даже несмотря на то, что Украина встретит Пасху через неделю, Джонсон все равно говорил о ней.

По его мнению, сейчас именно украинцы понимают важность праздника, который является вестником надежды и чествует победу жизни над смертью, а добра над злом.

"Будьте сильными и храните в сердце отвагу вы все, кто уповает на Господа", — эту фразу Борис Джонсон произнес на украинском.

Свое обращение политик завершил наилучшими пожеланиями всем христианам мира.

Добавим, что в этом году украинский также прозвучал от Папы Римского. Традиционное пасхальное приветствие "Христос воскрес" от понтифика прозвучало именно на нашем языке.

Вспомнил о войне в Украине на Пасху и немецкий канцлер Олаф Шольц. По его словам, боевые действия, происходящие в Европе, являются удручающими для всех жителей континента. Именно поэтому, подчеркнул политик, Германия поддерживает наше государство.

Напомним, что ранее "Телеграф" писал, каким образом в Украине на православную Пасху, 24 апреля, будут работать церкви и можно ли будет пойти посвятить продукты.