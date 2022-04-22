Новейшие ракеты рф оснащены "доисторической" электроникой: что узнала разведка

Специалисты подчеркивают, что такой техники действительно "анаголовнет"

Многие крылатые ракеты, выпущенные по Украине армией россии, работают на запчастях, которым более полувека. Отдельные радиотехнические и электронные детали изготавливались еще в советское время — в период 1960-1970-х годов.

К такому выводу пришли сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Речь идет о ракетах Х-101, которые производились в россии в период с 1999 по 2013 год. Их называли "гордостью" армии, а также удостаивали звания "нового и высокоточного оружия". Их использовали и в нынешней войне против Украины.

Грозное оружие в разобранном виде

Впрочем, Минобороны говорят, что использование этих ракет демонстрирует настоящую "мощь" российской федерации — очень мало снарядов достигли своей изначальной цели.

Вот такое наполнение внутри "новомодного" оружия рф

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Большинство ракет уже упомянутого типа Х-101, а также Х-55 и Х-555 "наполнены" откровенно устаревшей электроникой. Большинство из блоков наведения, ранее презентованные руководством армии рф как "современные", на деле изготавливались еще в советское время в Воронеже, Минске и других предприятиях СССР. Приблизительное время их изготовления — 1960-1970 года.

Старое наполнение пытались прятать под новенькой "оберткой"

"Также в "новых" ракетах используется навигационная система "ПГИ-2М". Разработана в 1977 году", — отмечают в пресс-службе ГУР.

Тем временем Украина получает новенькое вооружение от западных партнеров, используя его по прямому назначению. Несмотря на тяжелую блокаду, доступ к такому оружию получили даже защитники Мариуполя, показав, как уничтожают российскую технику.

Также мы писали о том, что ВСУ успешно ликвидировали еще одно "новейшее" средство российской армии — вертолет "Аллигатор" был сбит нашими зенитчиками.