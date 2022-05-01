Германия дала понять, какое окончание войны ее устроит

Мирному урегулированию должно предшествовать полное прекращение огня

Война в Украине должна закончиться не на условиях российского правительства. По мнению главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок, это не принесет долгожданной безопасности никому, и в первую очередь Украине.

Немецкого политика цитирует издание Bild am Sonntag, передает "Телеграф".

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По мнению министра, если решение насчет мира будет принимать Москва, это по итогу превратится в "приглашение на следующую войну". Соглашаться с российскими предложениями будет весьма дорого — как Украине, так и всей Европе.

Отдельно вспомнила Анналена Бербок и про экономические рычаги сдерживания путинского режима.

"Нам ясно, что санкции могут быть сняты только в том случае, если россия выведет свои войска", — подчеркнула она.

По словам Бербок, иностранные партнеры должны поддерживать Украину, в том числе вооружением, чтобы наша страна получила возможность громко заявить, какие условия следует соблюсти для заключения мирного договора.

Напомним, что в последние несколько недель Германия активно включилась в процесс помощи украинскому народу в противостоянии с россией. На днях стало известно, что Европа может согласиться на введение самых серьезных санкций против Москвы — нефтяного эмбарго. Берлин, который ранее был одним из главных противников, готов поддержать коллег — при одном небольшом условии.

Также мы писали, что сейчас Германия является одной из непосредственных площадок для тренировок украинских военнослужащих. Наших бойцов учат пользоваться западным вооружением.