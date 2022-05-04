ЦРУ решило помочь россиянам-противникам путина

Россиян поощряют подрывать свою властную систему изнутри

Гибридная война с россией давно вышла за пределы Украины, о чем свидетельствует предложение россиянам от ЦРУ держать связь с американскими агентами. Людей, несогласных с режимом кровавого диктатора владимира путина, официально приглашают "сливать" информацию, которая может оказаться полезной для борьбы с правительством.

Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на открытые данные, опубликованные ЦРУ в соцсетях.

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

В первую очередь американские спецслужбы надеются на сотрудничество с российскими коллегами — теми, кто не может покинуть место работы с отдельных причин, но способен предоставить важные данные. При этом своих информаторов ЦРУ пытаются обезопасить по максимуму, для чего опубликовали инструкции по использованию отдельных программ.

Среди них — известный своей "секретностью" браузер TOR, а также различные виртуальные частные сети или же VPN. С их помощью можно будет связаться с американцами без страха быть задержанным или арестованным без суда и следствия.

Сотрудники ЦРУ предупреждают: использовать домашний или офисный компьютер для связи со спецслужбами не стоит. Иначе можно легко попасться ФСБ и другим специалистам, которые имеются у российского правительства.

При этом в Америке заявляют, что с началом полномасштабного вторжения россии в Украину количество россиян, желающих сообщить важную информацию, в разы выросла. Новые инструкции пригодятся тем, кто захочет поддержать украинцев "сливом" важных разведданных. Для этого нужно будет указать свое полное имя, страну, из которой вы связываетесь, официальную политическую позицию и объяснить, какие данные у вас имеются, а также чем они могут быть полезны.

Тем временем украинская разведка работает всецело на приближение победы Украины. Свежие данные ГУР свидетельствуют о том, что россияне планируют растянуть свою "спецоперацию" минимум до начала осени 2022 года.

При этом в Украине уже видят два наиболее реальных сценария окончания полномасштабной войны для россии. Интересно, что в обоих из них рф теряет часть территорий.