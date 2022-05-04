Укр

У Зеленского жестоко потроллили Захарову: "Дефицит кокаина"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Подоляк жестко прошелся по Захаровой после ее заявления об "израильских наемниках" Новость обновлена 04 мая 2022, 17:28
Подоляк жестко прошелся по Захаровой после ее заявления об "израильских наемниках"

ОПУ призывает российский МИД отказаться от наркотиков

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк потроллил представительницу российского МИД Марию Захарову за слова об израильских наемниках, якобы воюющих рядом с нацистами "Азова".

Соответствующая публикация появилась в Twitter-аккаунте Подоляка в среду, 4 мая.

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"В МИД россии заявили, что рядом с нацистами "Азова" воюют израильские наемники. В апреле в Эстонии арестовали 3,5 т кокаина, который везли контрабандой в россию. Кажется, дефицит кокаина заставил работников МИД перейти на что-то тяжелее ", — написал советник главы ОП.

Добавим, что пользователи сети с мнением Михаила Подоляка по поводу Захаровой согласились и добавили, что такими заявлениями российские власти себя закапывают и совсем скоро Украине начнет помогать оружием даже Израиль.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Офисе президента решили подвести промежуточные "итоги" двух месяцев полномасштабной войны с россией — Михаил Подоляк создал специальный список, в который внес 13 пунктов относительно "достижений" путинских военных в Украине, тем самым посмеявшись над российской армией.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Мария Захарова #Михаил Подоляк
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