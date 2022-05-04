У Зеленского жестоко потроллили Захарову: "Дефицит кокаина"

ОПУ призывает российский МИД отказаться от наркотиков

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк потроллил представительницу российского МИД Марию Захарову за слова об израильских наемниках, якобы воюющих рядом с нацистами "Азова".

Соответствующая публикация появилась в Twitter-аккаунте Подоляка в среду, 4 мая.

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"В МИД россии заявили, что рядом с нацистами "Азова" воюют израильские наемники. В апреле в Эстонии арестовали 3,5 т кокаина, который везли контрабандой в россию. Кажется, дефицит кокаина заставил работников МИД перейти на что-то тяжелее ", — написал советник главы ОП.

Добавим, что пользователи сети с мнением Михаила Подоляка по поводу Захаровой согласились и добавили, что такими заявлениями российские власти себя закапывают и совсем скоро Украине начнет помогать оружием даже Израиль.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Офисе президента решили подвести промежуточные "итоги" двух месяцев полномасштабной войны с россией — Михаил Подоляк создал специальный список, в который внес 13 пунктов относительно "достижений" путинских военных в Украине, тем самым посмеявшись над российской армией.