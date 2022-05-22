У Зеленского ответили на предложение договориться с россией: "Есть идея получше"

Западу стоит перестать лебезить перед россией

Мир должен объединиться и помочь Украине победить россию, а не пытаться договориться с Кремлем о возможности конвоировать продовольственные грузы в Черном море. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Западу стоит вспомнить о том, что именно из-за рф сотням миллионов людей в мире угрожает голод.

Об этом чиновник написал в своем личном Twitter, передает "Телеграф".

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Такая реакция Подоляка появилась после публикации в журнале The Economist, где журналисты рассуждали о возможности избежать глобального голода — в том числе для стран Африки. Одним из вариантов выхода из проблемной ситуации стало предложение "договориться" с рф и Украиной насчет оформления международных конвоев. Такие сопровождающие якобы могли бы появиться у грузовых суден в Черном море, везущих продовольствие.

"Торговаться со страной, которая взяла в заложники сотни миллионов людей? У нас есть идея получше: мир должен договориться о передаче Украине MLRS-систем и другого необходимого тяжелого оружия для деблокады Черного моря", — заявил Подоляк.

По его мнению, дальше Украина может справиться и сама — чтобы иметь возможность беспрепятственно передвигаться в акватории Черного моря.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким образом украинские власти пытаются обойти блокаду Черноморской акватории и помочь миру с поставками продовольствия. Для этого используются дополнительные маршруты на суше.