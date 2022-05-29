У лаврова высказались насчет Украины и ядерного оружия

В Кремле существует определенный перечень критерий для начала ядерной войны

В российской федерации не будут применять ядерное оружие во время войны в Украине. По крайней мере, такого мнения придерживается российский посол в Великобритании Андрей Келин, объяснивший порядок использования такого вооружения, который существует в Кремле.

Об этом дипломат страны-агрессора рассказал в интервью BBC, передает "Телеграф".

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По словам Келина, "ядерка" имеет другой масштаб, а "военная спецоперация", которой в Москве именуют войну против Украины, не входит в перечень тех конфликтов, где подобное бы оружие могло бы быть использовано.

Дипломат подчеркивает: россия имеет строгий регламент применения оружия с ядерными боеголовками. В первую очередь речь идет о ситуациях, когда под угрозой находится сама вероятность существования страны как таковой.

"Это не имеет ничего общего с текущей операцией", — подчеркнул Андрей Келин.

Также он добавил, что не верит в ситуацию, где россия могла бы применять ядерный заряд против Украины.

Тем не менее истерика российских политиков насчет подобного выхода из нынешней войны в последнее время достигает пика. В последний раз о вероятности ядерной войны говорил замглавы Совбеза рф Дмитрий Медведев. Тогда экс-президент россии также высказался в поддержку идеи насчет начала конфликта между Украиной и россией не путиным, отдавшим приказ, а странами Запада.

Высоко оценивают перспективу ядерного удара по Украине и в ООН, называя ее "ранее немыслимой".