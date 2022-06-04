Власти Мексики изысканно потроллили россиян украинским языком

Подобные проблемы наблюдаются исключительно у граждан россии

Россияне, отчаянно ищущие возможность покинуть страну, чья экономика уверенно идет вслед за военным кораблем, пытаются оформить разрешение на въезд в Мексику. Однако власти этой страны не заинтересованы видеть у себя российских туристов, поэтому присылают им оригинальные отказы — на украинском языке.

О такой необычной "функции" сайта мексиканского посольства в россии сообщило пропагандистское издание "РИА Новости", передает "Телеграф".

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Чтобы иметь возможность путешествовать в Мексику, человек должен оформить специальное электронное разрешение. Пользователю сети предлагают заполнить специальную анкету, отправить ее на рассмотрение, а затем, по результатам ее рассмотрение, получить вожделенный документ или нет.

Один из вопросов анкеты — гражданство. И если ввести в эту графу "россиянин", по итогу заполнения система выдаст информацию о том, что запрос не обработан. Также это дополняется весьма дежурной фразой про необходимость обратиться в посольство, но написанной не на русском или английском, а на украинском языке.

Ни посольство Мексики в рф, ни МИД россии никак не прокомментировали такую особенность ресурса. В сети же предполагают, что таким образом мексиканские дипломаты или власти решили показать свою солидарность с украинским народом.

Напомним, что территорию рф сейчас весьма сложно покинуть из-за блокировки многими странами Запада воздушного сообщения со страной-агрессором. При этом за границу стараются улизнуть даже родственники одиозных политиков и предателей Украины — как, к примеру, дочь экс-регионала Олега Царева Ольга.