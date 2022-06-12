Укр

"Они идут в ад": представитель Украины в ООН снова отличился громким заявлением насчет россии

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Кислица четко расставляет для себя приоритеты в политическом плане Новость обновлена 12 июня 2022, 08:21
Кислица четко расставляет для себя приоритеты в политическом плане

Во время своего выступления дипломат призвал всех молиться за Украину

Вслед за постоянным представителем россии в ООН Василием Небензей его украинский коллега Сергей Кислица "отправил в ад" и самого диктатора рф владимира путина. Дипломат считает происходящее очевидным, а путина — недостойным христианского прощения грешником.

Об этом он говорил, выступая в соборе Святого Патрика в Нью-Йорке во время панихиды по погибшим украинцам во время войны.

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По словам Кислицы, войны никогда не возникают просто так, а являются последствием греха. Именно это, считает он, и демонстрирует нынешнее российское руководство, в страхе надеясь скрыться за нелепыми оправданиями и огромными крестами своих священников.

"Ни власть, ни армия, ни богатство не спасут злого путина и его злых приспешников от гнева Божьего, — говорит Сергей Кислица. — Я предупредила посланника путина: "Для военных преступников нет чистилища, они идут прямо в ад". Он не покаялся".

По мнению дипломата, российские политики могут продолжить совмещать свое православие с походами к шаману, однако Украине от того пока не становится легче. Из-за решений путина и его команды наша страна постепенно превращается в землю, покрытую могилами, как свежими шрамами.

"Буча и Мариуполь, Ирпень и Бородянка, Попасная и теперь Северодонецк — напоминание о преступлениях россии и наша боль", — добавил Кислица.

По его словам, никакие трудности не смогут сломить украинцев, ведь Бог "не сочувствует своим врагам". Поэтому Украина, как и добро, на чьей стороне она находится, обязательно победят.

Напомним, ранее мы рассказывали, как Сергей Кислица реагирует на желание некоторых европейских политиков побыстрее заключить мирный договор между рф и Украиной.

Помимо этого вы можете узнать, как обстоят дела на линии фронта — благодаря регулярным свежим картам боев в Украине.

Теги:
#Украина #Россия #ООН #Война #Сергей Кислица