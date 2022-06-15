Главу известной партии выпустили из СИЗО без залога: названа причина

Прокуроры уже готовятся к обжалованию меры пресечения

Один из руководителей политсилы "Наш край", на днях задержанного во время получения крупной суммы денег, был освобожден из-под стражи под личное обязательство. Речь идет о политике Александре Мазурчаке, адвокаты которого заявили о слабом здоровье своего подзащитного.

Как сообщает "Украинская правда", в партии отрицают любую причастность своего коллеги к преступлению, в котором его подозревают. Зато в прокуратуре, где изначально просили заключение под стражу или залог размером 36 млн грн, уже готовятся к обжалованию решению судьи Печерского суда Киева.

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

Как известно, Мазурчак был задержан сотрудниками СБУ во время получения первого "взноса" в размере $50 тысяч за возможность внести человека в "проходной список" кандидатов в нардепы на будущие выборы в парламент. Это произошло 9 июля.

Тем временем "Наш край" говорит, что это дело является "заказным" со стороны политических конкурентов. Также политики и сам Мазурчак лично ожидают "официального извинения силовиков".

Момент задержания политика

При этом, по словам спикера Киевской городской прокуратуры Надежды Максимец, судья согласен со стороной обвинения насчет вероятного мошенничества, а также злоупотреблении имеющимся влиянием. Но поддержал адвокатов насчет меры пресечения — из-за якобы слабого здоровья 62-летнего подозреваемого.

На данный момент Мазурчаку запрещено покидать пределы страны и даже столицы — без дополнительного разрешения от прокурора или следователя. Также его обязали сдать все заграничные паспорта.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о задержании одного из чиновников чиновника из Миргородской районной военной администрации при получении крупной взятки. Он намеревался получить полмиллиона гривен за предоставление своих услуг.