Укр

Главу известной партии выпустили из СИЗО без залога: названа причина

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Адвокаты Мазурчака настояли на личном обязательстве из-за плохого состояния здоровья политика Новость обновлена 15 июня 2022, 15:00
Адвокаты Мазурчака настояли на личном обязательстве из-за плохого состояния здоровья политика

Прокуроры уже готовятся к обжалованию меры пресечения

Один из руководителей политсилы "Наш край", на днях задержанного во время получения крупной суммы денег, был освобожден из-под стражи под личное обязательство. Речь идет о политике Александре Мазурчаке, адвокаты которого заявили о слабом здоровье своего подзащитного.

Как сообщает "Украинская правда", в партии отрицают любую причастность своего коллеги к преступлению, в котором его подозревают. Зато в прокуратуре, где изначально просили заключение под стражу или залог размером 36 млн грн, уже готовятся к обжалованию решению судьи Печерского суда Киева.

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Как известно, Мазурчак был задержан сотрудниками СБУ во время получения первого "взноса" в размере $50 тысяч за возможность внести человека в "проходной список" кандидатов в нардепы на будущие выборы в парламент. Это произошло 9 июля.

Тем временем "Наш край" говорит, что это дело является "заказным" со стороны политических конкурентов. Также политики и сам Мазурчак лично ожидают "официального извинения силовиков".

Момент задержания политика
Момент задержания политика

При этом, по словам спикера Киевской городской прокуратуры Надежды Максимец, судья согласен со стороной обвинения насчет вероятного мошенничества, а также злоупотреблении имеющимся влиянием. Но поддержал адвокатов насчет меры пресечения — из-за якобы слабого здоровья 62-летнего подозреваемого.

На данный момент Мазурчаку запрещено покидать пределы страны и даже столицы — без дополнительного разрешения от прокурора или следователя. Также его обязали сдать все заграничные паспорта.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о задержании одного из чиновников чиновника из Миргородской районной военной администрации при получении крупной взятки. Он намеревался получить полмиллиона гривен за предоставление своих услуг.

Теги:
#Украина #Суд #Мошенничество #Партия #Александр Мазурчак #Наш край