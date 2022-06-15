Голову відомої партії випустили із СІЗО без застави: названо причину

Прокурори вже готуються до оскарження запобіжного заходу

Один із керівників політсили "Наш край", днями затриманого під час отримання великої суми грошей, був звільнений з-під варти під особисте зобов’язання. Йдеться про політику Олександра Мазурчака, адвокати якого заявили про слабке здоров’я свого підзахисного.

Як повідомляє "Українська правда", у партії заперечують будь-яку причетність свого колеги до злочину, в якому його підозрюють. Натомість у прокуратурі, де спочатку просили взяття під варту чи заставу розміром 36 млн грн, уже готуються до оскарження рішення судді Печерського суду Києва.

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Як відомо, Мазурчак був затриманий співробітниками СБУ під час отримання першого "внеску" у розмірі $50 тисяч за можливість внести людину до "прохідного списку" кандидатів у нардепи на майбутні вибори до парламенту. Це сталося 9 липня.

Тим часом "Наш край" каже, що ця справа є "замовною" з боку політичних конкурентів. Також політики і сам Мазурчак особисто очікують на "офіційне вибачення силовиків".

Момент затримання політика

При цьому, за словами спікера Київської міської прокуратури Надії Максимець, суддя згоден зі стороною звинувачення щодо ймовірного шахрайства, а також зловживання наявним впливом. Але підтримав адвокатів щодо запобіжного заходу — через начебто слабке здоров’я 62-річного підозрюваного.

Наразі Мазурчаку заборонено залишати межі країни та навіть столиці — без додаткового дозволу від прокурора чи слідчого. Також його зобов’язали здати усі закордонні паспорти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про затримання одного з чиновників чиновника із Миргородської районної військової адміністрації при отриманні великого хабара. Він мав намір одержати півмільйона гривень за надання своїх послуг.