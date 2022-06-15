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Голову відомої партії випустили із СІЗО без застави: названо причину

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Адвокати Мазурчака наполягли на особистому зобов’язанні через поганий стан здоров’я Новина оновлена 15 червня 2022, 15:00
Адвокати Мазурчака наполягли на особистому зобов’язанні через поганий стан здоров’я

Прокурори вже готуються до оскарження запобіжного заходу

Один із керівників політсили "Наш край", днями затриманого під час отримання великої суми грошей, був звільнений з-під варти під особисте зобов’язання. Йдеться про політику Олександра Мазурчака, адвокати якого заявили про слабке здоров’я свого підзахисного.

Як повідомляє "Українська правда", у партії заперечують будь-яку причетність свого колеги до злочину, в якому його підозрюють. Натомість у прокуратурі, де спочатку просили взяття під варту чи заставу розміром 36 млн грн, уже готуються до оскарження рішення судді Печерського суду Києва.

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Як відомо, Мазурчак був затриманий співробітниками СБУ під час отримання першого "внеску" у розмірі $50 тисяч за можливість внести людину до "прохідного списку" кандидатів у нардепи на майбутні вибори до парламенту. Це сталося 9 липня.

Тим часом "Наш край" каже, що ця справа є "замовною" з боку політичних конкурентів. Також політики і сам Мазурчак особисто очікують на "офіційне вибачення силовиків".

Момент затримання політика
Момент затримання політика

При цьому, за словами спікера Київської міської прокуратури Надії Максимець, суддя згоден зі стороною звинувачення щодо ймовірного шахрайства, а також зловживання наявним впливом. Але підтримав адвокатів щодо запобіжного заходу — через начебто слабке здоров’я 62-річного підозрюваного.

Наразі Мазурчаку заборонено залишати межі країни та навіть столиці — без додаткового дозволу від прокурора чи слідчого. Також його зобов’язали здати усі закордонні паспорти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про затримання одного з чиновників чиновника із Миргородської районної військової адміністрації при отриманні великого хабара. Він мав намір одержати півмільйона гривень за надання своїх послуг.

Теги:
#Україна #Суд #Шахрайство #Партія #Олександр Мазурчак #Наш край