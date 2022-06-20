Начал много говорить: раскрыты детали конфликта между Даниловым и Ермаком

Секретаря СНБО, по данным источников, снимать с должности пока не планируют

Отношения между секретарем СНБО Алексеем Даниловым и главой Офиса президента Андреем Ермаком в последнее время сильно ухудшились. С началом войны степень влияния Данилова снизилась и его максимально убрали из медийной повестки.

Источник "Телеграфа" во власти говорит, что конфликт между Даниловым и Ермаком возник чуть больше месяца назад. В том числе испортились отношения секретаря СНБО с советником главы ОП Михаилом Подоляком, который отвечает за медийную сторону деятельности команды президента.

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"Данилов начал много говорить. Его публичная позиция часто вообще не согласовывалась с Банковой. Он мог позволить себе жесткие "наезды" на кого-то. Это стало вызывать раздражение", — говорит собеседник, уточняя, что вследствие этого общение Данилова с журналистами было сведено к минимуму. Вместо этого больше в медийной плоскости стал появляться именно Подоляк.

По информации "Телеграфа", сейчас вопрос снятия Данилова с должности не стоит, однако он действительно немного потерял авторитет после вторжения войск РФ. Последнее нашумевшее интервью секретаря СНБО, где он жестко говорит в адрес Подоляка, по предположению нашего собеседника, "может быть местью за то, что его отодвинули от ряда процессов".

Подробнее о конфликтах во власти и изменении позиций в команде Зеленского читайте в статье политического обозревателя "Телеграфа" Юлии Забелиной — Данилов против Банковой и "ревность" в окружении Зеленского: что происходит в кабинетах власти на четвертом месяце войны.