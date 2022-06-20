Почав багато говорити: розкрито деталі конфлікту між Даніловим та Єрмаком

Секретаря РНБО, за даними джерел, знімати з посади поки що не планують

Відносини між секретарем РНБО Олексієм Даніловим та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком останнім часом дуже погіршилися. З початком війни рівень впливу Данілова знизився і його максимально прибрали з медійної повістки.

Джерело "Телеграфу" у владі каже, що конфлікт між Даніловим та Єрмаком виник понад місяць тому. У тому числі зіпсувалися стосунки секретаря РНБО із радником голови ОП Михайлом Подоляком, який відповідає за медійну сторону діяльності команди президента.

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"Данілов почав багато говорити. Його публічна позиція часто взагалі не погоджувалася з Банковою. Він міг дозволити собі жорсткі "наїзди" на когось. Це стало викликати роздратування", — каже співрозмовник, уточнюючи, що через це спілкування Данілова з журналістами було зведено до мінімуму. Натомість більше у медійній площині став з’являтися саме Подоляк.

За інформацією "Телеграфу", зараз питання зняття Данілова з посади не стоїть, проте він справді трохи втратив авторитет після вторгнення військ РФ. Останнє гучне інтерв’ю секретаря РНБО, де він жорстко говорить на адресу Подоляка, на думку нашого співрозмовника, "може бути помстою за те, що його відсунули від низки процесів".

Докладніше про конфлікти у владі та зміну позицій у команді Зеленського читайте у статті політичного оглядача "Телеграфу" Юлії Забєліної — Данілов проти Банкової та "ревнощі" в оточенні Зеленського: що відбувається в кабінетах влади на четвертому місяці війни.