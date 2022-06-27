Условий для переговоров не видно: в НАТО заявили о важном этапе войны россии с Украиной
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 342
В НАТО верят в возможность Украины с поддержкой союзников одержать победу на поле боя.
В Альянсе считают, что неприемлемые действия рф на международной арене создают в ЕС, НАТО, во всех демократиях мира ощущение непримиримости и единства.
Об этом заявил заместителя генсека НАТО Мирча Джоане в интервью Европейской правде.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
По словам румынского дипломата, отношение к россии ровно такое, какое может быть к агрессору; к государству, которое действует варварски, нападает на соседей, убивает гражданских, насилует женщин, насилует девушек.
"И мы не только осуждаем россию, но и помогаем Украине. А война сейчас находится на очень важном этапе. Сейчас это уже позиционная, траншейная война, где обе стороны несут большие потери", — сказал Джоане.
Также Джоане верит в возможность Украины с поддержкой союзников одержать победу на поле боя.
"Россия уже потеряла очень много солдат и вооружения, но в последнее время начали существенно возрастать потери Украины. В то же время Украина достаточно сильна, чтобы с нашей помощью сдерживать нападение и победить на поле боя", — отметил заместителя генсека НАТО.
Джоане считает, что активная фаза войны в обозримом будущем будет продолжаться и дальше, потому что политических предпосылок для реальных переговоров между Украиной и россией нет.
"Мы невероятно восхищаемся вашей смелостью и мы будем оставаться с вами всю дорогу к победе", — добавил дипломат.
Отметим, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал неутешительный прогноз насчет войны в Украине и объяснил, чем поможет альянс.