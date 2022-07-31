У них травма: эксперт объяснил проблему с помощью Украине от Италии

Некоторые итальянцы боятся оказаться на стороне проигравшего и склоняются к нейтралитету

Италия после поражений в Первой и Второй мировой войнах опасается принимать чью-то сторону и всерьез помогать Украине в борьбе с российской агрессией.

Такое мнение эксперт по международным отношениям Тарас Семенюк высказал политической обозревательнице "Телеграфа" Юлии Забелиной.

"Италия в двух последних мировых войнах была на стороне тех, кто проиграл, особенно с Первой мировой войны у них есть такая травма, — погибли более 300 тысяч солдат, и они погибли не из-за боевых действий, а просто замерзли. Они не были готовы по одежде идти в холодные страны. И это было такой травмой, из-за чего оборона упала в Италии", — подчеркнул Семенюк.

"И Вторая мировая война, когда Муссолини был на стороне Гитлера, очевидно после поражения фашистской Германии итальянцы пришли к позиции, — мы лучше будем нейтральными, чем будем поддерживать Украину. Есть это пацифистское движение", — добавил эксперт.

По его словам, на ток-шоу в Италии он чувствовал прессинг, что не нужно давать Украине оружие, однако при общении с итальянцами исходя из сегодняшних реалий, а не истории, большинство из них все же понимают, что войну начала россия, что путин хочет уничтожить Украину, и помогать нужно.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что кризис в Италии, спровоцированный возможной отставкой премьер-министра Марио Драги, может помешать стране полноценно помогать Украине в борьбе против российской агрессии.