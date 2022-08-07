Уволены или убиты: известны потери российских генералов на войне в Украине

Российское военное командование, кажется, не слишком любит плохие новости с фронтовых полей

На днях численность потерь в личном составе российской оккупационной армии перешагнула за отметку в 40 тысяч человек. Значительная часть среди этих бойцов — офицеры, при чем порой весьма высокопоставленные. Частично благодаря тому, что ВСУ смогли эффективно вести огонь по вражеским пунктам командования, враг не досчитался минимум десяти генералов. Еще шестеро были уволены со своих должностей.

Такую информацию сообщает "Телеграф", ссылаясь на свежую сводку Министерства обороны Великобритании от 7 августа. Общее количество потерь в командовании рф значительно сказывается на качестве ведения боя противником.

Как отмечают иностранные разведчики, с начала полномасштабной войны в Украине российское командование сменило минимум шестерых ответственных за "спецоперацию" генералов. В мае 2022 года со своего поста был уволен генерал-полковник Александр Чайко, ранее командующий Восточным военным округом.

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Его коллега из Западного военного округа, генерал-полковник Александр Журавлев не был замечен во время празднования Дня военно-морского флота россии в Питере 31 июля. Это неудивительно, ведь, скорее всего, его место теперь занято генералом-лейтенантом Владимиром Кочетковым.

Также от общего руководства подразделениями российской армии на войне в Украине был отстранен генерал Александр Дворников. Заменили и главу Южной группировки войск — командующим стал генерал Сергей Суровикин вместо генерала Геннадия Жидка.

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Стоит отметить, что даже высокие чины не спасают россиян от весьма посредственных разборок между собой. Как сообщала украинская разведка, не так давно стало известно о драке двух генералов оккупационной армии, которые не смогли дойти до консенсуса насчет потерь на войне в Украине.