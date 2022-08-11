"Чем дальше, тем смешнее": президентские амбиции Арестовича развеселили украинцев

Знаменитое украинское "успокоительное" растревожило многих украинцев своим заявлением

Решение советника руководителя Офиса президента Алексей Арестовича насчет вероятного участия в следующих президентских выборах наделало немало шума в сети. Военный эксперт считает, что у него есть шансы на удачу, но он не собирается мешать переизбранию Владимира Зеленского, если тот решит идти на новый срок. Тем временем подобная идея не нашла большого отклика среди украинских граждан.

Реакцию пользователей сети на интервью Арестовича журналисту Дмитрию Гордону собрал "Телеграф". Следует отметить, что очень многие украинцы действительно резко негативно оценили наличие подобного кандидата в бюллетене во время очередной президентской гонки.

В сети предлагают друг другу ознакомиться с биографией нынешнего советника главы ОП, почитать о скандалах, в которых он принимал участие, и в целом проанализировать его действия.

Часть юзеров также сравнивает его решение с желанием Владимира Зеленского подать свою кандидатуру на выборы в 2019 году. К слову, люди тут же напоминают, что в Украине часто голосуют не "за" кого-то, а "против".

При этом есть и те, кому идея с Арестовичем-президентом очень даже нравится. Однако таких — разительное меньшинство.

Тем временем в политических кулуарах тоже начали постепенно говорить о предстоящих выборах президента Украины, которые, как известно, должны пройти в 2024 году. Одной из вероятных кандидатур называют первую леди Елену Зеленскую.