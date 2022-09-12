"Фаза прорыва заменилась фазой закрепления": Арестович о дальнейшем ходе наступления ВСУ

Арестович считает, что сейчас речь идет о закреплении на позициях на Харьковщине

С начала сентября Вооруженные силы Украины начали успешное, хоть и неожиданное для украинцев и всего мира наступление в Харьковской области. В результате этого более 40 населенных пунктов были освобождены от российской оккупации. Период активных боев продолжается почти две недели, сопровождаясь эйфорией и благодарностью армии со стороны украинцев и возмущением и оправданием провала со стороны россиян.

Политический аналитик, советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович считает, что фаза быстрого продвижения украинского войска теперь становится фазой закрепления военных на выгодных позициях, чтобы позже можно было снова перейти в активное наступление. Он также подчеркивает, что командование не позволяет себе увлекаться – и это можно воспринять как высокий признак профессионализма, которому можно доверять. Кроме того, он отмечает то, что получили украинцы на Востоке в результате боев, и как изменится отношение мира к войне.

"Результаты цунами на Востоке блестящи. Одной техники захвачено на то, чтобы полностью обеспечить новую нашу механизированную, а то и танковую бригаду. Про моральные аспекты — что там говорить — во всем мире сломан миф о непобедимости российской армии, что означает тотальную смену перспективы — на киевоцентричную", — отмечает Арестович.

Он отметил, что удары по инфраструктуре ничего не замедлят и не отменят, а каждый следующий ход россиян только приближает победу Украины и приведет к падению путинского режима.

Как сообщал "Телеграф" ранее, россия использовала почти весь запас своих ракет, но из-за санкций не может восстанавливать их запас.