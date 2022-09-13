"Система не работает": у Зеленского жестко обратились к Германии

Подоляк обратился к Германии

Советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Михаил Подоляк обратился к западным партнерам, в частности к Германии с требованием наконец-то поставить Украине танки. Он отмечает, что европейские страны не присылали танки ни разу с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Он подчеркнул, что из-за того, что чиновники не могут договориться, страдают люди, а время до победы откладывается.

Такое заявление он опубликовал на своей Twitter-странице во вторник, 13 сентября.

"Нужно называть вещи своими именами: система круговых поставок не работает. Полгода союзники спорят, кто продаст Украине танки. Полгода танков нет, потому что нет "политического решения". россия продолжает террор, гибнут люди, теряется время. Германия, мы ждем твоего слова", – говорится в сообщении Подоляка.

Позже он продублировал свою публикацию на немецком языке.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Офисе Президента пошутили о неудачах россии на войне и перечислили настоящие цели "специальной операции". Напомним, что российские спецслужбы создали фейковый сайт Владимира Зеленского специально для немецкой аудитории.