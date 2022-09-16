Снаряды HIMARS, мины, теплая форма: США дают Украине новый пакет помощи на $600 млн

Новый пакет помощи, кроме прочего, включает в себя снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS

Министерство обороны США сообщило о новом пакете военной помощи Украине на 600 млн. долларов, в который входят средства для "критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны". Этот пакет ранее анонсировал Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома. Минобороны также отмечают, что это уже двадцать первый пакет помощи изъятый из запасов Соединенных Штатов для Украины с августа 2021 года.

Об этом говорится в официальном сообщении Пентагона на их сайте.

Пакет будет включать:

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

36 000 105-миллиметровых артиллерийских снарядов;

1000 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

4 противоартиллерийских радара;

4 грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники;

система противодействия беспилотным летательным системам;

оборудование для разминирования;

противопехотные боеприпасы Claymore;

взрывные боеприпасы и оборудование;

стрелковое оружие и боеприпасы;

приборы ночного видения, снаряжение для холодной погоды и другое полевое оборудование.

Подчеркивается, что в общей сложности США выделили около 15,8 миллиарда долларов на безопасность помощи Украине с начала правления администрации Байдена.

"Чтобы удовлетворить новые потребности Украины в поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые средства", – передают в сообщении.

На передачу помощи уже отреагировали в Офисе Президента Украины. В частности, руководитель ОП Андрей Ермак поблагодарил партнеров в своем Telegram-канале.

"Спасибо нашим союзникам. Оружие — это то, что нужно для триумфа свободы над пещерными (червями — ред.) из рф".

Как сообщал "Телеграф" ранее, США ввели санкции против рамзана кадырова, его жен и трех дочерей.