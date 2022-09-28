Новая премьер Италии ответила Зеленскому и высказалась по Украине

Украина надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с итальянским правительством

Новая премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее страна продолжит поддерживать украинский народ, который сейчас так отчаянно борется за свою свободу и независимость. Свою позицию она высказала, отвечая на поздравления с победой в напряженных выборах от украинского лидера Владимира Зеленского.

Послание новоиспеченного итальянского лидера можно отыскать на ее официальной страничке в Twitter. Мелони подчеркнула, что Зеленский осведомлен о готовности итальянцев и дальше поддерживать Украину в ее борьбе.

"Уважаемый Владимир Зеленский, вы знаете, что можете рассчитывать на нашу верную поддержку в деле свободы украинского народа, — отметила Джорджа Мелони. — Будьте сильными и сохраняйте свою непоколебимую веру!"

Стоит отметить, что в своем обращении к новому премьеру Италии Зеленский подчеркнул: Украина очень ценит высокую поддержку этой страны, которую та оказала за время полномасштабного российского вторжения. Также украинский президент добавил, что искренне надеется на продолжение плодотворного сотрудничества с новым итальянским правительством.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему выборы в Италии не являются большой проблемой для Украины, как это ожидалось ранее.

При этом некоторые некоторые эксперты все же считают, что даже при отсутствии прямой поддержки путина, Мелони способна в некотором роде помогать российской федерации.