"Дайте ему вилы": Олег Ляшко неожиданно принес военную присягу (видео)

В сети появились многочисленные шутки по поводу новости

После того, как в начале сентября прошла волна слухов о том, что лидер "Радикальной партии", экснардеп Олег Ляшко присоединился к рядам Вооруженных сил Украины в сети появились настоящие доказательства этого факта. Бывший народный депутат Верховной Рады Украины принес присягу на верность украинскому народу.

Видео принесения присяги обнародовал сам политик на своей странице в Фейсбуке в понедельник, 3 октября. Можно увидеть, что Олег Ляшко не так часто в последнее время появляется в социальных сетях и вообще в публичном пространстве.

"Нет большей чести, чем защита родной Украины. Служу Украинскому народу!", — прокомментировал политик свою публикацию.

Олег Ляшко приносит присягу

Интересно, что в Интернете на подобную новость отреагировали со смехом. Пользователей социальных сетей больше всего заинтересовал вопрос того, где же вилы экснардепа, а также отмечено, что у тиктокеров-кадыровцев теперь есть достойный конкурент. Поводом массовых приколов стали предварительные, уже "крылатые" высказывания Ляшко, которые он делал в течение своей депутатской карьеры. Однако большое количество людей считает это вступление в ВСУ простым пиаром, чтобы набрать политические баллы.

Комментарии в сети

Как сообщал "Телеграф" ранее, Олег Ляшко со своими соратниками проник в дом сбежавшего из Украины в начале войны нардепа Ильи Кивы.