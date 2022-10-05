Украина может ударить по Крыму: заявление Пентагона наделало шум в россии

В россии хотят установить дополнительные меры безопасности

В связи с получением Украиной реактивных систем залпового огня от Соединенных Штатов Америки теперь есть возможность при необходимости попадать в цели даже во временно оккупированном Крыму. Такой способностью обладают, в частности, системы GMLRS на HIMARS.

Об этом сообщила заместитель помощника министра обороны США по делам россии, Украины и Евразии Лора Купер во время своего брифинга. Она еще раз напомнила, что США считают Крым украинской территорией, поэтому такие удары не противоправны.

"Согласно нашим оценкам, с помощью имеющихся у них систем GMLRS на HIMARS, дополнительное количество которых мы предоставим в новом пакете военной помощи, они могут достичь большинства целей на поле боя. Они могут достичь большинства целей, в том числе в Крыму", — заявила Купер.

Выступление Лоры Купер

На это отреагировали также в россии. Секретарь Совбеза российской федерации николай патрушев заявил, что в Крыму на фоне российской так называемой "специальной военной операции" в Украине наблюдается высокий уровень террористических угроз и призвал немедленно устранить пробелы в безопасности республики.

"Поэтому необходимо привести планы по противодействию терроризму в соответствии с уровнем террористических угроз и повысить эффективность выполнения предусмотренных у них мер", — сообщил патрушев.

Он отметил, что на многих потенциально опасных объектах нет физической охраны и технических средств безопасности. В Крыму значительно увеличилось количество преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Соединенные Штаты подготовили для Украины новый пакет военной помощи для борьбы с агрессором — в него войдут РСЗО HIMARS, боеприпасы, мины и боевые машины.