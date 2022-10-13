"Щенки" в окружении путина и разговоры с Макроном по "Вотсап": главное из интервью Зеленского ZDF

Украинский лидер после массированных обстрелов пообщался с немецкими журналистами на самые горячие темы

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью немецкому изданию "ZDF" в Киеве, где обговорил темы риска ядерного удара по Украине, окружения российского президента, партнерства с Европой и т.д. Он объяснил, кто из лидеров государств-партнеров поддерживал его больше всего и как именно они общались.

"Телеграф" собрал важнейшие моменты, о которых говорил президент.

Об отношении Европы к россии

"Европа еще не избавилась от своего страха перед россией. Как бы на это отреагировали россияне? Что путин должен сказать по этому поводу? И что произойдет, когда путина однажды не станет? Это забота Европы", — заявил Зеленский.

Что касается непосредственно отношения Германии, то он рассказал, что "Украина долго стучала в немецкие двери и окна, чтобы нас слышали". В конце концов канцлер увидел, что российскому президенту нельзя доверять и что Украина абсолютно права.

Об общении с лидерами стран-партнеров

Владимир Зеленский рассказал, что в начале войны он пытался соблюдать все правила дипломатии, но на самом деле у него не было времени благодарить всех, кланяться и т.д. При беседе он сразу спрашивал лидеров стран-партнеров, могут они помочь Украине или нет. Также президент рассказал, что после массированных обстрелов 10 октября ему сразу перезвонили 10-11 лидеров государств, в том числе Макрон, Трюдо, Байден, Дуда и Шольц.

"У меня действительно были близкие отношения с Джонсоном. Джонсон, Дуда, и Латвия, и Литва, и Гитанас (президент Литвы Гитанас Науседа — ред.) – это те, кому я мог позвонить. И Эммануэль Макрон мне всегда говорит: "Ты мне звони на "Вотсап". И мы действительно очень многое с этими президентами, о которых я сказал, говорим, не по протоколу, а быстро, это были быстрые реагирования", – рассказал Зеленский об общении с европейскими лидерами.

О ядерном шантаже

"Да, риск есть. Но риск никак не увеличивается слабой позицией Германии. Вы понимаете, что я имею в виду? Европа в целом не может своей позицией вообще повлиять на этот риск", — заявил украинский президент.

Он подчеркнул, что Европа не должна позволить себя шантажировать и не должна проявлять слабость с российским руководством. путин будет использовать ядерное оружие только в том случае, "если будет хорошо знать, что для него не будет никаких последствий после применения".

О массированном обстреле 10 октября

По словам Владимира Зеленского, путин стрелял так много раз, потому что "последствия ему еще не болят". Однако путин чувствует, что теряет доверие к собственному обществу — "у него нет успехов на поле боя. Ему приходится оправдываться". Потому так часто он стрелял по Украине.

Президент Украины считает, что сейчас задача всей Европы показать путину, что с ним никто не будет говорить, и он останется изолированным. Тогда бы и российское общество поняло, что избрали президентом человека, угрожающего всем ядерным оружием.

"Окружение Путина — щенки, которые выпьют по 50 грамм водки и кричат: "Мы завтра используем ядерное оружие", — отметил Зеленский.

Кроме того, президент сравнил массовые ракетные удары по Украине с нацистскими бомбардировками в начале Второй мировой войны. Нацистские войска тоже пытались уничтожить объекты критической инфраструктуры.

"Это чистый нацизм с его стороны. 22 июня, когда началась война (Вторая мировая — ред.), когда Киев бомбили, если посмотреть, где тогда самолеты бомбили, было 20 или 22 фосфорные бомбы на Киевскую область. Бомбили тогда завод "Большевик", аэродром, вокзал и электростанцию… Это вообще ничем не отличается", — заявил Зеленский.

О переговорах с россией

"Россияне не хотели со мной говорить (перед полномасштабным вторжением — ред.). Они говорили: мы вторгнемся в страну, и все. А теперь они вторглись к нам и заявляют, что хотят со мной говорить", — прокомментировал Зеленский.

Для него владимир путин – "воплощение террориста". Украина постоянно подчеркивает, что "хочет разговаривать с россией, а не с путиным".

О российском терроризме и газовом кризисе

"Они нанесут удары по ГТС Украины. Чтобы их не обвинили, они совершат теракт на своей территории. Им все равно, что взрывать… Обвинят нас, чтобы ударить по нашей ГТС", — заявил президент.

По его мнению, российская армия может таким образом нанести удар по газотранспортной системе Украины. Затем они потребуют от Европы запустить "Северный поток-2".

Как сообщал "Телеграф" ранее, Владимир Зеленский на саммите G7 озвучил "формулу мира". Кроме того, он прокомментировал возможность переговоров и миротворческую миссию на границе Украины и Белоруссии.