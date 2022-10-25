россия будет в ярости: Зеленский выступил с серьезным дипломатическим предложением
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Украинский президент также пригласил мировых лидеров посетить освобожденный Крым
После того, как украинским правительством были уже приняты некоторые важные решения по территориям, которые россия оккупировала еще до полномасштабной войны с Украиной", президент Украины Владимир Зеленский предложил создать дипломатические платформы для освобождения оккупированных территорий по всему миру. В частности это касается Приднестровья, Абхазии, Северных территорий.
Об этом он заявил на саммите Крымской платформы во вторник, 25 октября. По его словам, когда Украина выйдет на свои законные государственные границы и вернет, в том числе и Крым, стране потребуется опыт международного сообщества — безопасный, политический, юридический, экономический, социальный, инфраструктурный, чтобы вернуть Крыму полноценную жизнь.
"Мы должны сделать формат Крымской платформы стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, которые будут способствовать деоккупации других территорий, когда-то порабощенных — от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий", — сказал он.
Кроме того, Зеленский пригласил мировых лидеров обязательно посетить украинский, освобожденный Крым, когда его деоккупируют. Он подчеркнул, что эта часть Европы "заждалась дорогих и уважаемых гостей". Однако пока восстановление территориальной целостности Украины продолжается, требуется достаточная и своевременная оборонная, финансовая и санкционная поддержка. Он просит международное сообщество поддерживать Украину и постоянно усиливать ее, ведь именно она является "фундаментом будущего мира".
Как сообщал "Телеграф" ранее, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров спрогнозировал, когда Украина может освободить Крым.