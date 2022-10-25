россия будет в ярости: Зеленский выступил с серьезным дипломатическим предложением

Украинский президент также пригласил мировых лидеров посетить освобожденный Крым

После того, как украинским правительством были уже приняты некоторые важные решения по территориям, которые россия оккупировала еще до полномасштабной войны с Украиной", президент Украины Владимир Зеленский предложил создать дипломатические платформы для освобождения оккупированных территорий по всему миру. В частности это касается Приднестровья, Абхазии, Северных территорий.

Об этом он заявил на саммите Крымской платформы во вторник, 25 октября. По его словам, когда Украина выйдет на свои законные государственные границы и вернет, в том числе и Крым, стране потребуется опыт международного сообщества — безопасный, политический, юридический, экономический, социальный, инфраструктурный, чтобы вернуть Крыму полноценную жизнь.

"Мы должны сделать формат Крымской платформы стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, которые будут способствовать деоккупации других территорий, когда-то порабощенных — от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий", — сказал он.

Кроме того, Зеленский пригласил мировых лидеров обязательно посетить украинский, освобожденный Крым, когда его деоккупируют. Он подчеркнул, что эта часть Европы "заждалась дорогих и уважаемых гостей". Однако пока восстановление территориальной целостности Украины продолжается, требуется достаточная и своевременная оборонная, финансовая и санкционная поддержка. Он просит международное сообщество поддерживать Украину и постоянно усиливать ее, ведь именно она является "фундаментом будущего мира".

Первый Парламентский саммит Международной Крымской платформы

Как сообщал "Телеграф" ранее, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров спрогнозировал, когда Украина может освободить Крым.