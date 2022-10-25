росія буде розлючена: Зеленський виступив із серйозною дипломатичною пропозицією

Український президент також запросив світових лідерів відвідати звільнений Крим

Після того, як Верховна Рада прийняла рішення щодо Чечні, президент України Володимир Зеленський запропонував створити дипломатичні платформи для звільнення інших окупованих росією територій. Зокрема, це стосується Придністров'я, Абхазії, Північних територій (так Японія позначає Південні Курили — Ред.).

Про це він заявив на саміті Кримської платформи у вівторок, 25 жовтня. За його словами, коли Україна вийде на свої законні державні кордони і поверне, зокрема і Крим, країні буде потрібен досвід міжніродної спільноти — безпековий, політичний, юридичний, економічний, соціальний, інфраструктурний, щоб повернути Криму повноцінне життя.

"Ми маємо зробити формат Кримської платформи стартом для інших гуманітарних і дипломатичних платформ, які сприятимуть деокупації інших територій, які були колись поневолені — від Придністров'я і Абхазії до Північних територій", — сказав він.

Крім того, Зеленський запросив світових лідерів неодмінно відвідати український, звільнений Крим, коли його деокупують. Він підкреслив, що ця частина Європи "зачекалася на дорогих та поважних гостей". Проте поки відновлення територіальної цілісності України триває, потрібна достатня і своєчасна оборонна, фінансова і санкційна підтримка. Він просить міжнародну спільноту підтримувати Україну та постійно посилювати її, адже саме вона є "фундаментом майбутнього миру".

Перший Парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи

Як повідомляв "Телеграф" раніше, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров спрогнозував, коли Україна може звільнити Крим.