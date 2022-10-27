Укр

У путина открестились от "передачи послания" о переговорах и опять "укусили" Киев

Автор
Юлия Рейтер Юлия Рейтер
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Автор
дмитрий песков Новость обновлена 27 октября 2022, 13:22
дмитрий песков

Пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков рассказал, что россия готова обеспечивать свои интересы за столом переговоров с Украиной, но этого не желает Киев. Он также отметил, что президент россии не передавал Зеленскому специального послания через президента Гвинеи-Бисау. Российский президент информировал президента Гвинеи-Бисау о том, как проходили переговоры рф и Украины, от которых Киев впоследствии отказался.

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Теги:
#Украина #Россия #Переговоры #Война #Гвинея-Бисау