Пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков рассказал, что россия готова обеспечивать свои интересы за столом переговоров с Украиной, но этого не желает Киев. Он также отметил, что президент россии не передавал Зеленскому специального послания через президента Гвинеи-Бисау. Российский президент информировал президента Гвинеи-Бисау о том, как проходили переговоры рф и Украины, от которых Киев впоследствии отказался.

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