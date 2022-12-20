Укр

Не только россия и Иран: историк Харари назвал страны, подорвавшие мировой порядок

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Юваль Ной Харари назвал большую ошибку развитых стран Новость обновлена 20 декабря 2022, 12:36
Юваль Ной Харари назвал большую ошибку развитых стран

Большинство из тех, кто стремился разрушить либеральный миропорядок, не думали о войне

Иран и россия атаковали либеральный миропорядок, однако только их усилий было недостаточно, чтобы его пошатнуть, — подорвали его также такие страны как США, Британия, Индия, Бразилия, Китай и Польша.

Такое мнение высказал известный израильский военный историк и профессор Юваль Ной Харари в колонке для Ynet, перевод которой есть в распоряжении "Телеграфа".

По его словам, атаку на либеральную составляющую миропорядка начали такие режимы как россия и Иран, но им невольно помогли страны, которые его создавали (США и Британия) и те страны, что от него сами выигрывали (Индия, Бразилия, Китай, Польша).

"Брексит и избрание Дональда Трампа на пост президента США в 2016 году стали символом этого исторического разворота. Большинство из тех, кто стремился разрушить либеральный миропорядок, не думали о войне. Они всего лишь продвигали то, что им казалось национальными интересами своих стран", — подчеркивает Харари.

По его словам, страны подвергали нападкам веру в универсальные ценности и международные институты, вместо того защищая свои священные традиции и идентичность.

"И то, и другое имеет ценность. Но как очень разные страны будут уживаться друг с другом в отсутствие универсальных общечеловеческих ценностей и работающих международных институтов?", — спрашивает историк.

Он считает, что страны решили, будто бы смогут жить в гармонии и изоляции, будто бы сеть дружеских крепостей, однако проблема в том, что крепости по определению не отличаются дружелюбием, — любая национальная цитадель хочет чуть больше земли, безопасности и процветания за счет соседей.

"Идея дружественных крепостей изначально была рецептом глобальной катастрофы. И она действительно разразилась. Эпидемия коронавируса показала, что без межгосударственного взаимодействия человечество не может защитить себя от таких экзистенциальных угроз, как вирусы", — считает Харари.

Историк добавляет, что именно история с пандемией COVID разрознила страны еще больше и показала президенту рф владимиру путину, что мировое сообщество не способно бороться с угрозами сообща, — так он и решил нарушить величайшее табу мирной эпохи, рассчитывая, что некоторые страны будут возмущаться, но практических действий против него не предпримут.

Читайте также на "Телеграфе" — 300 дней большой войны: главные выводы и прогнозы.

Теги:
#США #Россия #Иран #Юваль Ной Харари