Большинство из тех, кто стремился разрушить либеральный миропорядок, не думали о войне

Иран и россия атаковали либеральный миропорядок, однако только их усилий было недостаточно, чтобы его пошатнуть, — подорвали его также такие страны как США, Британия, Индия, Бразилия, Китай и Польша.

Такое мнение высказал известный израильский военный историк и профессор Юваль Ной Харари в колонке для Ynet, перевод которой есть в распоряжении "Телеграфа".

По его словам, атаку на либеральную составляющую миропорядка начали такие режимы как россия и Иран, но им невольно помогли страны, которые его создавали (США и Британия) и те страны, что от него сами выигрывали (Индия, Бразилия, Китай, Польша).

"Брексит и избрание Дональда Трампа на пост президента США в 2016 году стали символом этого исторического разворота. Большинство из тех, кто стремился разрушить либеральный миропорядок, не думали о войне. Они всего лишь продвигали то, что им казалось национальными интересами своих стран", — подчеркивает Харари.

По его словам, страны подвергали нападкам веру в универсальные ценности и международные институты, вместо того защищая свои священные традиции и идентичность.

"И то, и другое имеет ценность. Но как очень разные страны будут уживаться друг с другом в отсутствие универсальных общечеловеческих ценностей и работающих международных институтов?", — спрашивает историк.

Он считает, что страны решили, будто бы смогут жить в гармонии и изоляции, будто бы сеть дружеских крепостей, однако проблема в том, что крепости по определению не отличаются дружелюбием, — любая национальная цитадель хочет чуть больше земли, безопасности и процветания за счет соседей.

"Идея дружественных крепостей изначально была рецептом глобальной катастрофы. И она действительно разразилась. Эпидемия коронавируса показала, что без межгосударственного взаимодействия человечество не может защитить себя от таких экзистенциальных угроз, как вирусы", — считает Харари.

Историк добавляет, что именно история с пандемией COVID разрознила страны еще больше и показала президенту рф владимиру путину, что мировое сообщество не способно бороться с угрозами сообща, — так он и решил нарушить величайшее табу мирной эпохи, рассчитывая, что некоторые страны будут возмущаться, но практических действий против него не предпримут.

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