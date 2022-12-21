300 дней большой войны: главные выводы и прогнозы

Эксперты рассказали "Телеграфу", какие основные выводы из российско-украинской войны можно сделать на данном этапе и чего ожидать в обозримом будущем

Во вторник, 20 декабря, исполняется 300 дней с начала широкомасштабного российского вторжения. А в понедельник, 19 декабря, россияне атаковали Киев и область иранскими дронами "Shahed". В тот же день высшее военно-политическое руководство рф направилось в Беларусь, вероятно, чтобы убедить самопровозглашенного президента Лукашенко активнее ввязаться в войну против Украины. Похоже, агрессор, хочет повторить наступление по всем фронтам.

Эксперты рассказали "Телеграфу", какие на данном этапе можно сделать выводы из российско-украинской войны и чего ожидать в обозримом будущем.

Топ-10 украинских побед

Спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, боец ВСУ Михаил Макарук считает главным выводом то, что весь мир увидел героизм, стойкость и профессионализм украинских воинов. Всех без исключения родов, типов, структур Сил обороны Украины.

Также Михаил Макарук выделил топ-побед Украины за почти 300 дней отражения российской широкомасштабного вторжения.

1. Русня отгребла под Киевом и провалила задачи захвата украинской столицы, после чего "героически отступила" со всего севера.

2. Мы отстояли Харьков, который настрадался от ударов, но – выстоял. Мы деоккупировали Херсон.

3. Нам удалась Харьковская наступательная операция, которую уже называют "Фредерикус-2" по аналогии с немецкой операцией 1942 года, когда попытка стратегического наступления завершилась окружением и практически полным уничтожением немецкими войсками наступающих сил Красной Армии на Харьковщине. Наш Генштаб фактически повторил ту операцию, в результате чего россияне в очередной раз "героически отступили", а мы освободили Купянск, Изюм, Шевченково и так далее.

4. Лиманская наступательная операция и освобождение Лимана.

5. Добавим морской тематики. Уничтожение флагмана Черноморского флота РФ – крейсера "Москва". Атака дронов на рашисткие военно-морские базы в Новороссийске и Севастополе.

6. Атака на российские аэродромы типа "Миллерово" (Ростовская область) и "Энгельс" (Саратовская область), "Дягилево" (Рязанская область).

7. Постепенное возвращение наших военнопленных, включая "азовцев", бойцов Нацгвардии, захваченных на Чернобыльской АЭС и так далее. Это титаническая работа, которая продолжается.

8. Общее сопротивление украинского населения. Территориальная оборона показала потрясающую боеспособность, высокий моральный дух. Тут стоить отметить ТрО таких городов, как Харьков, Ахтырка, Чернигов, Сумы, которые с первых дней вторжения вступили в бой.

9. Операция по освобождению острова Змеиный. Вершина оперативного, полководческого мастерства, планирования, военной мысли наших военачальников.

10. Волонтерское движение Украины. Потрясающее, всеобъемлющее, вышедшее на новые рубежи, демонстрирующее настоящие чудеса.

Россияне готовят новую волну широкомасштабного вторжения

Директор Института внешне-политических исследований, конфликтолог, доктор политических наук Григорий Перепелица рассуждает так:

"Мы побеждаем на фронте – и это главное. Но противник не собирается отказываться от своих целей (порабощение нашей страны) и уж тем более не собирается капитулировать. Россияне считают, что — не мытьем так катаньем – уничтожат Украину. Агрессор накапливает новые силы для возобновления широкомасштабной наступательной операции. Приблизительной по той же схеме, как это было 24 февраля – одновременные удары с разных сторон".

По мнению эксперта, россияне намерены использовать для таких наступлений именно зимний период, когда промерзшая земля позволит двигаться бронетехнике.

"Кремлю удалось благодаря широкомасштабной мобилизации около трех сотен тысяч россиян остановить нашу контрнаступательную операцию на всех фронтах. В Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях. Под конец года противник закрепился на занятых ранее позициях, выстроил многоэшелонированную оборону", – подчеркивает Григорий Перепелица.

Эксперт считает, что путинский режим сделал соответствующие выводы после ряда поражений. Выводов тактических, стратегических, военно-политических. И сейчас враг готовится использовать зимний период для широкомасштабной наступательной операции.

"В том числе – со стороны Беларуси на нас может пойти российско-белорусская, смешанная, региональная группировка войск. Причем подчиненных Генштабу рф. Именно к этому путин, шойгу и лавров, "десантировавшись" в Минске 19 декабря, склоняют Лукашенко, – отмечает Григорий Перепелица. – Но мы готовы к любому развитию событий. По крайней мере, к оборонным действиям. И Киев, и ВСУ уже не те, какими были 24 февраля, когда россияне за 8-10 часов оказались под Вышгородом. Такого уже не будет".