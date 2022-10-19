Эксперт Виктор Бобыренко рассказал "Телеграфу" о предпоследнем козыре российского диктатора

Мобилизация, которую путин объявил четыре недели назад, это был предпоследний козырь российского диктатора. Теперь осталось лишь применение тактического ядерного оружия. Что равно самоубийству.

Я, в отличие от ряда коллег-экспертов, был уверен, что мобилизация в рф неминуема. Если фронт трещит, то других вариантов нет.

Почему-то рашисты решили, что мобилизация поможет им выровнять ситуацию. Но вышло так, что на россии не запели "вставай, страна огромная!". Мотивация у призванных – нулевая. Они сейчас едут в Украину и гибнут здесь совершенно демотивированными, деморализованными. И ожидать, что мы увидим некое эффективное боевое слаживание, что это будут реально боеспособные части, вряд ли стоит.

К тому же на россии утрачена система подготовки младших офицеров. У них нет лейтенантов, взводных, тех, кто имеет боевой опыт. Ну не назовешь же таким полицейские операции в Сирии или Чечне, где российские вояки или стояли на блокпостах, пока спецподразделения ("элита" мясников, которую мы практически выкосили) занимались "зачисткой", а военные моряки (как в Сирии) и летчики били издалека.

Тем, кто имеет хоть какой-то реальный боевой опыт, воевал в той же Чечне, уже за 40. Это не лучшие бойцы. К тому же опыт если и был, то давно утерян.

Плюс – у россиян практически не было опыта в позиционных боях. Они, как правило, гонялись за партизанами. А это совсем иная война, нежели позиционная, как в Украине, где земля буквально горит у оккупантов под ногами.

Так что – все эти "чмобики" (от "частично мобилизованные") – изначально демотивированы, деморализованы. К тому же даже свои относятся к ним, как к скоту. Им отказали в достоинстве. Да его, похоже, у россиян никогда и не было. Резко активизировались конфликты на почве нацменьшиств, религии, возраста, опыта и так далее. Отсюда ситуации, подобные той, что произошла полигоне в Белгороде, где новобранцы-таджики расстреляли тех, кто им устроил "сладкую жизнь" в условной "учебке".

То есть против нас бросают пушечное мясо. Необученное, озлобленное больше на саму рф, чем на Украину.

И надежды путина, что эти 300 тысяч мобилизованных исправят ситуацию на фронте, пойдут прахом.

Традиционно уже дают себя знать извечные российские проблемы – дураки (бездумно выполняющие приказы военкомы иже с ними), дороги (логистика), обеспечение. Во что будут одевать этих вояк, еще и накануне зимы? Чем вооружать, кормить? 200 тысяч примерно было, 300 призвали. То есть теперь будет полумиллионая армия. Будут у них валеночки, полушубочки? Или попрут воевать в телогрейках?

За нами в тылу вся Европа, мы не переживаем, что наши ребята останутся босыми и неодетыми. А вот касательно российской швали я бы не был так уверен.

Главный вывод из раше-мобилизации – из этой армии "чмобиков" особого толка не будет. Ситуацию на фронте они не изменят, а вот внутри россии ожидаем разброд и шатание. Теперь похоронки пойдут практически в каждое село, в каждый райцентр. Да еще и пачками. В рф же призывают и по земляческому признаку. Призвали, к примеру, с какого-то Переделкино пять мужиков. Они попали в одну роту, один взвод. И их всех пятерых накрыло во время артобстрела. И всех пятерых в мешках привезут. И всё село будет выть.

Понятно, что на россии восстаний по этому поводу не будет. Но желающих идти умирать "за путина, за партию" будет всё меньше. Революционная ситуация вряд ли вызреет быстро. Но со временем – вполне вероятно. Усталость, раздражение режимом в рф накапливается.