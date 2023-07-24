"Ключ от НАТО нам дадут": вице-спикер Рады рассказала, когда ждать судьбоносного решения

Присоединение нашей страны поддерживают граждане США и европейских стран

Украина обязательно получит членство в НАТО и Евросоюзе. Однако ожидать этого следует не раньше окончания войны.

Об этом в интервью сайту "Телеграф" рассказала заместитель председателя украинского парламента Елена Кондратюк.

"Ключ от НАТО нам дадут точно не раньше завершения войны. Это то, что можно услышать и публично, и непублично. Нет сомнений, что Украина будет полноправным членом НАТО. Равно как и членом Европейского Союза", — говорит она.

Вице-спикер отметила, что сейчас многое зависит от факторов помощи, которую Украине должны оперативно оказывать западные партнеры.

"У нас нет много времени, все это понимают. Мне бы очень не хотелось, чтобы формально так выглядело, что у россии и дальше есть какое-то право вето на то, чтобы мы быстро вступали в НАТО. Это, наверное, больше всего смущает, и все за это переживают", — рассказывает заместитель спикера Верховной Рады.

Она подчеркнула, что вступление в НАТО активно поддерживают как сами украинцы, так и граждане европейских стран и США. Потому желания общества могут поддержать и правительства государств.

"Наше общество на уровне 89% сейчас поддерживает вступление в НАТО. И более 70% американцев считают, что Украине уже нужно было предоставить приглашение именно на Вильнюсском саммите. В Германии — более 50%, в Нидерландах — 60%. А если общества поддерживают, то они давят на свои правительства, парламенты, свои политические силы".

Больше о том, удалось ли Раде сохранить свою субъектность и какую роль в условиях войны играет межпарламентская дипломатия, читайте на "Телеграфе": "Было бы честно, если бы депутаты от ОПЗЖ сами отказались от мандатов, — большое интервью вице-спикера Елены Кондратюк".

Ранее генерал-лейтенант Игорь Романенко в комментарии Телеграфу высказал мнение, что на Западе не хотят, чтобы Украина быстро победила в полномасштабной войне.