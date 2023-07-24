"Ключ від НАТО нам дадуть": віцеспікерка Ради розповіла, коли чекати доленосного рішення

Приєднання нашої країни підтримують громадяни США та європейських країн

Україна обов’язково отримає членство у НАТО та Євросоюзі. Однак очікувати цього варто не раніше як по закінченні війни.

Про це в інтерв’ю сайту "Телеграф" розповіла заступниця голови українського парламенту Олена Кондратюк.

"Ключ від НАТО нам дадуть точно не раніше завершення війни. Це те, що можна почути і публічно, і непублічно. Немає сумнівів, що Україна буде повноправним членом НАТО. Так само як і членом Європейського Союзу", — каже вона.

Віцеспікерка зазначила, що зараз багато залежить від факторів допомоги, яку Україні мають оперативно надавати західні партнери.

"У нас немає багато часу, всі це розуміють. Мені б дуже не хотілося, щоб формально так виглядало, що росія й надалі має якесь право вето на те, щоб ми швидко вступали до НАТО. Це, напевно, найбільше бентежить, і всі за це переживають", — розповідає заступниця спікера Верховної Ради.

Вона наголосила, що вступ у НАТО активно підтримують як самі українці, так і громадяни європейських країн, та в США. Тому бажання суспільства можуть підтримати і уряди країн.

"Наше суспільство на рівні 89% зараз підтримує вступ до НАТО. І понад 70% американців вважають, що Україні вже треба було надати запрошення саме на Вільнюському саміті. В Німеччині — понад 50%, у Нідерландах — 60%. А якщо суспільства підтримують, то вони тиснуть на свої уряди, парламенти, свої політичні сили", — вважає Олена Кондратюк.

Більше про те, чи вдалось Раді зберегти свою суб’єктність і яку роль в умовах війни відіграє міжпарламентська дипломатія, читайте на "Телеграфі": Було б чесно, якби депутати від ОПЗЖ самі відмовились від мандатів, — велике інтерв’ю віцеспікерки Олени Кондратюк.

Раніше генерал-лейтенант Ігор Романенко у коментарі "Телеграфу" висловив думку, що на Заході не хочуть, щоб Україна швидко перемогла у повномасштабній війні.