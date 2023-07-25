"Не оценили, сколько нам нужно": вице-спикер Рады рассказала, что не так с законом о легализации медканнабиса

Елена Кондратюк намерена подавать правки ко второму чтению

Законопроект о легализации каннабиса в медицинских целях, который Верховная Рада недавно поддержала в первом чтении, вызвал большое сопротивление среди некоторых парламентариев. Поэтому сейчас готовятся поправки, которые доработают его ко второму чтению.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк.

"Есть законы очень сенситивные и эмоциональные. Этот как раз такой. Коллеги из президиума согласились со мной, что этот документ представлен очень сырым. Он скомпилирован из двух частей: первая — старый закон, который подал Кабмин, вторая — это изменения, которые в него вносили уже во время заседания профильного комитета. Для меня закон не решает вопрос неотложного оказания помощи лекарствами с содержанием каннабиса для больных людей", — заявила вице-спикер.

По ее словам, решить вопрос легализации лекарств, содержащих медицинский каннабис, возможно на уровне исполнительной власти.

"Есть соответствующая таблица, в соответствии с которой Кабмин может лицензировать лекарства с содержанием каннабиса и предоставлять их больным уже сейчас. Минздрав не хотел это делать из-за постановления Кабмина. Содержимое того, что есть в таблице, почему-то не перенесли в этот новый закон. Против такого подхода выступили активисты, которые лоббировали легитимность каннабиса в Украине. К примеру, Тарас Ратушный и многие онкологи. Лекарство должно предоставляться уже сейчас, не дожидаясь, пока заработает наше производство. А закон эту проблему не решает", — считает Елена Кондратюк.

Также, по мнению парламентария, законопроект на данном этапе не решает вопросов контроля и обращения медицинского каннабиса.

"Никто даже не дал оценки, сколько нам нужно каннабиса для внутреннего применения. Одни говорят, что хватит 100 га, другие – 1000 га. Нет экономических обоснований, сколько это принесет инвестиций, а сколько расходов. У нас фактически нет контроля (или он слабо выполняется) за оборотом алкогольных напитков, табака. А здесь такие ответственные новеллы, чувствительный вопрос и вообще не расписанный контроль. Я лично буду подавать правки ко второму чтению", – подытожила вице-спикер.

Больше о том, когда и при каких условиях Украина станет полноправным членом Евросоюза, что "не так" с законом о медицинском каннабисе и накажут ли путина за похищение украинских детей, читайте в интервью на сайте "Телеграф": "Полноправными членами ЕС мы станем минимум через 5 лет, — вице-спикер Елена Кондратюк (вторая часть большого интервью)".

Ранее "Телеграф" объяснял, что легализация медицинского каннабиса не превратит Украину в Колумбию.