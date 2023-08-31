Как победа Украины изменит мир и россию: эксглава МИД объяснил

На тему дипломатических обсуждений будет влиять ситуация на фронте

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предположил, что осенью Украину будут склонять к переговорам с россией. А публикаций в западных СМИ со схожими прогнозами становится все больше.

Чего ждать от этой осени Украине, "Телеграф" обсуждал с бывшим главой Министерства иностранных дел нашей страны Владимиром Огрызко. Дипломат отмечает: прогнозировать что-либо в условиях нестабильной ситуации на фронте очень трудно.

"Прогнозирование во время динамично меняющейся ситуации на фронте российско-украинской войны и на внешнеполитической арене – дело рискованное. Но мы можем говорить об определенных тенденциях", — считает Владимир Огрызко.

Тенденции для Украины становятся все более благоприятными, отмечает он. Это подтверждается не только решениями о передаче Украине истребителей НАТО, но и увеличением активности ВСУ, которые все чаще бьют по глубине территории врага при помощи БПЛА и ракет.

По словам дипломата, сентябрь будет напряженным месяцем обсуждений поиска мирного урегулирования ситуации в Украине. Важными платформами для этих диалогов станут Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке и саммит "Большой двадцатки" в Индии. Однако, независимо от дипломатических дискуссий и переговоров, ключевым контекстом для этих разговоров будет развитие событий на фронте российско-украинского конфликта. Следовательно, происходящее на поле боя будет влиять на дипломатические дискуссии и решения.

"Победа Украины позволит миру кардинально измениться в лучшую сторону. Изменится сама россия (став менее агрессивной, понеся наказание за свои деяния), а с этим – и глобальная расстановка сил. "Заморозка" же ситуации автоматически замораживает все здравые процессы, которые могли бы происходить после победы Украины, – отмечает Владимир Огрызко. – Так что следует максимально сконцентрироваться на помощи украинской армии, что станет главной движущей силой позитивных перемен не только в Украине и на постсоветском пространстве, но и глобально – во всём мире".

Чем могут подталкивать Украину сесть за стол переговоров, читайте в полном материале "Телеграфа": "Осень-2023 и российско-украинская война – чего ждем и почему: анализ экс-главы МИД Украины"

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