Готовим классы украинского языка: в Киеве заявили о сближении с бывшей страной-союзницей путина

россии это не понравится

Украина после полномасштабного вторжения россии заметно сблизилась с Казахстаном, который ранее считался союзником Кремля, и сотрудничество между странами планируется улучшать еще больше.

В частности, в Казахстане могут открыть классы украинского языка, а в Украине, — казахского. Об этом в интервью для "Телеграфа" рассказал нардеп Сергей Нагорняк.

Он напомнил, что 6 января 2024 года будет год с момента запуска проекта "Юрты несокрушимости", в рамках которого при поддержке Казахстана были установлены юрты, где можно было согреться, зарядить гаджеты, провести время и познакомиться с казахской культурой во время блекаутов. Этот проект показал, как сильно жители Казахстана поддерживают Украину, и как сильно задевает это россиян.

Для усиления сотрудничества между странами планируется создание в столице Казахстана памятника Тарасу Шевченко и открытие полноценных классов украинского языка в Алматы и Астане. В Украине могут также открыть и классы казахского языка, — предварительно, это может произойти в Харькове и Киеве.

"Будем вести переговоры с одним из университетов Казахстана. Чтобы не только подписать меморандум с украинским университетом, а чтобы этот меморандум был "живой" и чтобы один из факультетов мог принимать наших преподавателей и студентов из Украины. Будем делать все возможное для того, чтобы присутствие Украины в Казахстане стало больше и чтобы наш голос там стал сильнее, потому что на это есть и запрос, и, самое главное, что мы чувствуем казахскую сторону. Они сегодня с нами, они понимают, если бы Украина действительно пала за три дня, следующим был бы Казахстан", — подчеркнул Нагорняк.

Как сообщал "Телеграф", ранее появились слухи, что в Казахстане при поддержке США будут готовить отряды военных-миротворцев по стандартам НАТО, — это немало переполошило россиян.