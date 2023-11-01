Готуємо класи української мови: у Києві заявили про зближення з колишньою країною-союзницею путіна

росії це не сподобається

Україна після повномасштабного вторгнення росії помітно зблизилася з Казахстаном, який раніше вважався союзником Кремля, і співробітництво між країнами планується покращувати ще більше.

Зокрема, в Казахстані можуть відкрити класи української мови, а в Україні — казахської. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів нардеп Сергій Нагорняк.

Він нагадав, що 6 січня 2024 року буде рік з моменту запуску проєкту "Юрти незламності", в рамках якого за підтримки Казахстану було встановлено юрти, де можна було зігрітися, зарядити гаджети, провести час та познайомитися з казахською культурою під час блекаутів. Цей проєкт показав, як сильно жителі Казахстану підтримують Україну, і як сильно зачіпає це росіян.

Для посилення співпраці між країнами планується створення у столиці Казахстану пам’ятника Тарасу Шевченку та відкриття повноцінних класів української мови в Алмати та Астані. В Україні можуть також відкрити і класи казахської мови, попередньо це може статися в Харкові та Києві.

"Будемо зараз вести перемовини з одним з університетів Казахстану. Щоб не тільки підписати меморандум з українським університетом, а щоб цей меморандум був "живий" і щоб один із факультетів міг приймати наших викладачів і студентів з України. Будемо робити все можливе для того, щоб присутність України в Казахстані стала більшою і щоб наш голос там став сильнішим, тому що на це є і запит, і, найголовніше, що ми відчуваємо казахську сторону. Вони сьогодні з нами, вони розуміють, якби Україна справді впала за три дні, то наступним був би Казахстан", — наголосив Нагорняк.

Як повідомляв "Телеграф", раніше з’явилися чутки, що в Казахстані за підтримки США готуватимуть загони військових-миротворців за стандартами НАТО, — це чимало сполохало росіян.