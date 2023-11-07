Почему Байден не передает Украине ATACMS: СМИ узнали новую неожиданную причину

Недостаточно, чтобы победить

В Белом доме заявили, что США уже оказали немало помощи Украине, но Киев продолжает настаивать на поставках ATACMS. Однако советники президента США Джо Байдена сомневаются, что эти ракеты могут помочь.

Более того, США опасаются, что такая помощь может спровоцировать российского диктатора владимира путина задействовать ядерное оружие. Об этом говорится в материале The New York Times.

Помощники Байдена подчеркивают, что сейчас они предоставили Украине все системы вооружений, которые просили. Но имеют серьезный страх касательно ракет ATACMS, ведь они могут не играть важную роль в войне россии и Украины. Причина кроется в том, что россияне учатся парковать свои самолеты за пределами досягаемости этого оружия.

Также NYT пишут, что Зеленский, оправдывая заявление Главнокомандующего Валерия Залужного, снова посетовал, что значительная часть американского оборудования прибыла слишком поздно, чтобы оказать нужное влияние. Помощники Байдена отрицают это, говоря, что они предоставили оружие, когда украинские войска могли его использовать эффективно. Но Украина, по словам американских чиновников, проигнорировала советы Пентагона о сосредоточении своих сил для прорыва через один или два опорных пункта в российской сети окопов и минные поля.

Поэтому теперь президент США пытается скрыть разочарование войной в Украине, вызванное растущим ощущением того, что миллиарды долларов американского оружия, помощи и сбора разведданных просто не смогли преодолеть весь вес окопавшихся внутри страны россиян.

"… мы даем (оружия — ред.) достаточно, чтобы остаться в борьбе, но недостаточно, чтобы победить", — говорит Байден.

Ранее "Телеграф" писал, что для администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и других сторонников Украины в Вашингтоне пора переосмыслить свое видение победы Киева и сделать его более реалистичным. Властям следует подобрать другие аргументы для спикеров, чтобы Америка продолжила поддерживать Украину.