Время играет на руку россии: президент Чехии сделал неутешительное для Украины заявление

Но получат ли ВСУ преимущество на фронте

Ситуация на фронте свидетельствует о том, что Украина маловероятно получит военное преимущество в войне с россией. Таким мнением поделился президент Чехии Петр Павел на конференции "Дипломатия и безопасность".

Он также рассказал, что, как следствие, в следующем году станет уже возможно дипломатическое урегулирование войны. Об этом пишет издание Novinky.

По словам Петра Павла, время играет на пользу россиянам. Вероятно, поэтому они иногда пытаются затянуть войну.

"Переговоры могут начаться в следующем году, поскольку развитие событий не указывает на то, что украинская сторона получит военное преимущество. Время сейчас играет на руку россии, которая имеет более сильную мобилизационную базу для живой силы. Выиграв время, она также сможет пополнить материальную базу, которой ей давно не хватало. Мы видим массовые поставки из Северной Кореи, мы видим попытки обойти санкции", – заметил Павел.

По его мнению, затягивание войны очевидно. Более того, кремль может выжидать, что принесут президентские выборы в США в 2024 году.

Однако Павел подчеркнул, что Запад в любом случае должен продолжать поддерживать Украину.

"Ситуация не однозначно позитивна. Позитивным для Украины должно быть то, что мы на их стороне и должны поддерживать в достижении их целей. Со своей стороны, у нас нет другого выбора, кроме как продолжать оказывать поддержку", — добавил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, ждать ли победу в 2024 году. По его словам, власти делают все возможное для этого. Но есть еще один немаловажный фактор — в завершение войны сильно влияют поставки ВСУ современного западного оружия.