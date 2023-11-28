Нет другого выбора: президент Чехии призвал Запад поддерживать Украину и дальше

Если западные государства не сохранят поддержку Киева на нужном уровне – 2024 год станет для россиян еще более благоприятным

У стран Запада сейчас просто нет другого выбора, кроме того, чтобы обеспечить Украину всем, что потребуется ей для победы в войне против российских террористов – поскольку сейчас время работает на москву. Последствия победы россии в этой войне могут стать разрушительными для демократических стран всего мира.

Об этом сказал президент Чехии Петр Павел в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera. Он отметил, что 2024 год может стать для россиян еще более благоприятным, если Запад будет сомневаться в оказании поддержки Украине.

"Нет у нас другого выбора, кроме как дать Украине все, что ей нужно для успеха в восстановлении контроля над границей: что-то меньшее будет нашим общим провалом", – отметил он.

Павел добавил, что у победы россиян будут сокрушительные последствия – авторитарные режимы поднимут головы, уверены в слабости западных демократий и возможности добиваться целей с помощью военной силы. Между тем из-за колебаний партнеров Украине уже будет тяжело зимой – разочарование населения растет из-за разрушения инфраструктуры, а благодаря нерешительности Запада оно будет расти еще сильнее.

К тому же Россия производит больше танков и боеприпасов, чем Украина – не считая того, что террористы ведут переговоры с несколькими своими союзниками по предоставлению снарядов, беспилотников и другого вооружения. В то же время, Запад передает Украине слишком мало оружия.

"Это создает не очень благоприятную ситуацию для продолжения контрнаступательных операций. Зима даст рф, которая уже смогла перевести свою промышленность в военный режим, время на восстановление. Если мы потеряем возможность сохранить поддержку Украины, следующий год может оказаться еще более благоприятным для Москвы. Этот год имеет решающее значение для закладки основы успеха, следующий год будет сложнее", – резюмировал Павел.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Павел убежден, что россия не сможет в ближайшие годы восстановить свой военный потенциал, однако в целом на это уйдет меньше десятилетия.