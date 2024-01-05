В США обещают наказать КНДР и Иран за поставку ракет России – но снова только санкциями

США имеют подтвержденные данные о переговорах РФ, Ирана и КНДР

Соединенные Штаты готовят наказание для Ирана и Северной Кореи, которое будет направлено на лиц, помогающих российским террористам получать оружие, в частности баллистические ракеты из этих двух стран. К сожалению, это в очередной раз будут только санкции, а не что-то более мощное и весомое.

О наказании заявил на брифинге 4 января спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он заявил, что у США есть все доказательства переговоров РФ с Северной Кореей и Ираном по передаче вооружения.

"В ответ на деятельность России с Ираном и Северной Кореей мы принимаем ряд мер с союзниками и партнерами. Мы будем требовать, чтобы Россия ответила за очередное нарушение своих международных обязательств. Мы наложим санкции на тех, кто способствует передаче оружия между Россией и КНДР и Россией и Ираном", – заявил он.

Кроме того, Кирби заявил, что США будут и дальше обнародовать информацию о оружейных договоренностях России. Это якобы не позволит другим странам тайком помогать россиянам.

Совет Безопасности Организации Объединенных наций соберется на внеочередное заседание 10 января из-за снабжения Северной Кореей баллистических ракет российскому террористическому режиму. Российские террористы используют эти ракеты в войне против Украины.

Напомним, что чиновники США озабочены активными переговорами России по приобретению у Ирана баллистических ракет малой дальности. Их могут поставить стране-агрессору уже весной этого года.

В то же время The Wall Street Journal сообщает, что КНДР приступила к передаче баллистических ракет России. Речь идет о ракетах малой дальности.