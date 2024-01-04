КНДР уже дает России баллистические ракеты: СМИ узнали, когда это сделает Иран

Намерения РФ совершить такую закупку стало очевидным в середине декабря 2023 года

Чиновники в США обеспокоены активными переговорами России о приобретении у Ирана баллистических ракет малой дальности. Их могут поставить стране-агрессору уже весной этого года.

Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на данные от американских чиновников. По их мнению, соглашение о закупке уже завершено.

"Соединенные Штаты обеспокоены тем, что российские переговоры о приобретении баллистических ракет малой дальности у Ирана активно продвигаются… Мы оцениваем, что Россия намерена приобрести ракетные системы у Ирана", — сказал один из собеседников.

Речь идет также о ракетах малой дальности. Отмечается, что намерения РФ приобрести у Ирана ракеты стало очевидным в середине декабря 2023 года, когда российская делегация посетила иранский полигон для ознакомления с баллистическими ракетами и связанным с ними оборудованием. Ракеты россиянам предоставили Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Этот визит состоялся после сентябрьского визита министра обороны России Сергея Шойгу в штаб-квартиру Воздушно-космических сил КСИР в Тегеране и ранее он не разглашался. Американские чиновники подчеркнули, что там Шойгу осмотрел выставку ракет Ababil и других ракетных систем.

Вместе с тем министр встретился с генерал-майором Мохаммадом Багери, начальником штаба вооруженных сил Ирана и похвастался, что российско-иранские отношения выходят на новый уровень.

Недавними приобретениями России пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет из Северной Кореи, а эти ракеты станут к ним дополнением.

В то же время The Wall Street Journal сообщает, что КНДР приступила к передаче баллистических ракет России. Речь идет о ракетах малой дальности.

Издание LIGA.net обратилась за комментарием в Главное управление разведки Министерства обороны. В ведомстве журналистам сообщили, что данная информация проверяется.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что осенью 2023 года аналитики американского Института изучения войны (ISW) делали заявления, что Россия может начать закупать у Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar.