рф может купить у Ирана еще и ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Чем они опасны

рф уже около года терроризирует украинские города другой разработкой Ирана, дронами "Шахед"

россия может начать закупать у Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, дополнив свой арсенал для терроризирования украинских городов. О такой опасности уже предупредили аналитики американского Института изучения войны (ISW) — иранские и российские чиновники могут заключить соглашение о продаже после 18 октября, когда истекает срок действия ограничений, предусмотренных резолюцией ООН. То есть россияне смогут покупать ракеты с радиусом действия более 300 километров вполне легально.

Украина сценарий обсуждает еще с ноября прошлого года, когда также распространялись опасения по поводу возможных поставок баллистики. Тогда заявления официальных лиц были пессимистическими, но с этого времени возможности Украины несколько улучшились. "Телеграф" рассказывает, какую опасность представляют иранские разработки для Украины:

Fateh-110

Эта ракета является оптимизированной версией неуправляемой ракеты Zelzal 2 (иранцы скопировали ракету у "вдохновившихся" советской 9М21 китайцев для "Луна-М"), к которой добавили систему наведения, улучшили тактико-технические характеристики, увеличили дальность и полезную нагрузку. Сейчас это одноступенчатая ракета на жестком топливе с дальностью полета от 200 до 400 километров, в зависимости от поколения (их всего четыре). Первое поколение Fateh-110 (2002) имеет дальность 200 км, второе (2004) – 250 км, третье (2010) – 300 км и повышенную точность, четвертое (2011) – до 400 км и улучшенные системы наведения.

Баллистические ракеты Fateh-110 производит иранская государственная корпорация Aerospace Industries Organization, стоящая на вооружении КСИР (Корпус стражей исламской революции), заявленная скорость полета – 3-4 Мах, масса БЖД – 650 кг, передает Defence Express.

Она несет 500 килограммов взрывчатки, и, по данным Исламской Республики, погрешность составляет менее 10 метров, остальные данные говорят о 650 кг взрывчатки. Мощность боевой части Fateh-110 в 2-2,3 раза больше, чем у российской крылатой ракеты типа "Калибр".

Проблем Fateh-110 состоит в том, что это баллистическая ракета, которую физически сложнее перехватить. Баллистические ракеты летят по большой баллистической траектории, поднимаются на высоту до 40-50 км и после этого улетают вертикально вниз под углами примерно 80-90 градусов. Примерное время полета ракеты Fateh-110 на заявленную дальность оценивается в 300-350 секунд. Украине уже удавалось сбивать баллистические ракеты.

Куда может долететь Fateh-110, карта

Zolfaghar

Zolfaghar – это улучшенная версия Fateh, ее дальность составляет уже 700 км, а вес боевой части, то есть взрывчатки, до 580 кг. По некоторым данным, такие ракеты также могут иметь кассетную БЖД, передает Defence Express. Zolfaghar – одноступенчатая твердотопливная баллистическая ракета, ее размеры составляют 10,3 на 0,6 метра. По информации Центра стратегических и международных исследований (CSIS), перемещение ракетной установки осуществляется автомобильными путями.

В феврале 2019 года была представлена версия Zolfaghar с увеличенной до 1000 км дальностью Dezful, которая имеет скорость до 7-9 Маха и точностью до 5-10 метров.

Zolfaghar

Как на это реагирует Украина

В отличие от прошлого года сейчас Украина сдержанно реагирует на эту угрозу. Так, президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналиста "Телеграфа", сказал, что сейчас есть информация, что это возможно, однако соответствующие органы сообщают, что пока нет самого факта продажи ракет по Ирану в россию.

"Наши службы в контакте с партнерами занимаются этим вопросом", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в октябре 2022 года в украинской разведке прогнозировали, что российские кафиры в ближайшее время могут начать применять ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Начальник ГУР МО Кирилл Буданов отмечал, что эти ракеты представляют серьезную угрозу, поскольку они имеют высокую точность и скорость.