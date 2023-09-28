Иран может продавать рф баллистические ракеты? Зеленский ответил "Телеграфу"

Украина вместе с партнерами контролируют этот вопрос

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию, которая ранее появлялась в СМИ, о том, что Иран может продавать россии баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Пока таких фактов не зафиксировано.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Киеве с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, отвечая на вопрос корреспондента "Телеграфа" Дмитрия Дубенского. По словам украинского лидера, Украина сотрудничает с иностранными партнерами и контролирует этот вопрос.

"Наши службы в контакте с партнерами занимаются этим вопросом", — сказал глава государства.

Стоит отметить, что ранее Институт изучения войны (ISW) писал о том, что рф планирует приобрести ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Радиус действия каждой из этих баллистических ракет составляет 300 км.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре 2022 года в украинской разведке прогнозировали, что российские оккупанты в ближайшее время могут начать применять ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Начальник ГУР МО Кирилл Буданов отмечал, что эти ракеты несут серьезную угрозу, поскольку они обладают высокой точностью и скоростью.