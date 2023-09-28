Укр

Иран может продавать рф баллистические ракеты? Зеленский ответил "Телеграфу"

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
1373
Владимир Зеленский ответил журналисту "Телеграфа" Дмитрию Дубенскому Новость обновлена 28 сентября 2023, 16:00
Владимир Зеленский ответил журналисту "Телеграфа" Дмитрию Дубенскому. Фото Телеграф

Украина вместе с партнерами контролируют этот вопрос

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию, которая ранее появлялась в СМИ, о том, что Иран может продавать россии баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Пока таких фактов не зафиксировано.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Киеве с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, отвечая на вопрос корреспондента "Телеграфа" Дмитрия Дубенского. По словам украинского лидера, Украина сотрудничает с иностранными партнерами и контролирует этот вопрос.

"Наши службы в контакте с партнерами занимаются этим вопросом", — сказал глава государства.

Стоит отметить, что ранее Институт изучения войны (ISW) писал о том, что рф планирует приобрести ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Радиус действия каждой из этих баллистических ракет составляет 300 км.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре 2022 года в украинской разведке прогнозировали, что российские оккупанты в ближайшее время могут начать применять ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Начальник ГУР МО Кирилл Буданов отмечал, что эти ракеты несут серьезную угрозу, поскольку они обладают высокой точностью и скоростью.

Теги:
#Украина #Иран #Ракеты #Fateh-110 #Zolfaghar