Скоро появится у россии? Иран представит гиперзвуковую ракету, способную обходить ПВО (фото)

Ракета может летать на очень высоких скоростях и выполнять различные маневры в земной атмосфере и за ее пределами

Иран, снабжающий россию оружием, официально представил свою первую гиперзвуковую ракету Fattah, которая способна развивать скорость в 14–15 тысяч км/ч и обходить системы противовоздушной обороны. Презентация состоялась во вторник на церемонии в Тегеране.

Об этом сегодня, 6 июня, пишут государственными СМИ Ирана, публикуя фотографии соответствующей ракеты.

"Гиперзвуковая ракета отечественной разработки "Фаттах", последнее достижение иранского Корпуса стражей исламской революции, была представлена во вторник утром (6 июня) в присутствии президента Эбрагима Раиси", — говорится на странице IRNA News Agency в Twitter.

Отмечается, что ракета "Фаттах" может летать на очень высоких скоростях и выполнять различные маневры в земной атмосфере и за ее пределами. Fattah имеет дальность полета 1400 километров и поражает, а ее скорость достигает 14-15 км/ч.

"Она (ракета, — Ред.) может обойти самые передовые системы противоракетной обороны США, а также израильский "Железный купол", — заявляет государственное телевидение Ирана.

Отметим, что в ходе полномасштабной войны россия получала от Ирана боевые беспилотники Mohajer-6 и Shahed. Эти дроны, к слову, собираются из компонентов поступающих из разных стран, таких как США и Япония. Учитывая такую помощь стране-агрессору, нельзя исключать, что вскоре и новая сверхзвуковая ракета появится на вооружении рф.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне 2023 года СМИ опубликовали доказательства того, что Иран поставляет россии оружие. Так, в сеть попал вероятный контракт, что был заключен между москвой и Тегераном.