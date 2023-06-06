Скоро з’явиться у росії? Іран представив гіперзвукову ракету, здатну обходити ППО (фото)

Ракета може літати на дуже високих швидкостях та виконувати різні маневри у земній атмосфері та за її межами

Іран, який постачає росії зброю, офіційно представив свою першу гіперзвукову ракету Fattah, яка здатна розвивати швидкість 14–15 тисяч км/год та обходити системи протиповітряної оборони. Презентація відбулася у вівторок на церемонії у Тегерані.

Про це сьогодні, 6 червня, пишуть державними ЗМІ Ірану, публікуючи фотографії відповідної ракети.

"Гіперзвукова ракета вітчизняної розробки "Фаттах", останнє досягнення іранського Корпусу вартових ісламської революції, була представлена у вівторок вранці (6 червня) у присутності президента Ебрагіма Раїсі", — йдеться на сторінці IRNA News Agency у Twitter.

Зазначається, що ракета "Фаттах" може літати на дуже високих швидкостях та виконувати різні маневри у земній атмосфері та за її межами. Fattah має дальність польоту 1400 кілометрів і вражає, а її швидкість сягає 14-15 км/год.

"Вона (ракета, — Ред.) може обійти найпередовіші системи протиракетної оборони США, а також ізраїльський "Залізний купол"", — заявляє державне телебачення Ірану.

Зазначимо, що під час повномасштабної війни росія отримувала від Ірану бойові безпілотники Mohajer-6 та Shahed. Ці дрони, до речі, збираються з компонентів, що надходять з різних країн, таких як США та Японія. Враховуючи таку допомогу країні-агресору, не можна виключати, що невдовзі й нова надзвукова ракета з’явиться на озброєнні росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у червні 2023 року ЗМІ опублікували докази того, що Іран постачає росії зброю. Так, у мережу потрапив можливий договір, укладений між москвою і Тегераном.