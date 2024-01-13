Лишение Венгрии права голоса в Евросоюзе: процесс уже запущен

Теперь петицию должен рассмотреть Европейский парламент

Процесс лишения Венгрии права на голосование в Совете Европы, главном политическом органе управления Европейским союзом, запущен. Соответствующая петиция с требованием лишить Венгрии права голоса набрала 120 голосов депутатов ЕП.

Об этом сообщил инициатор петиции, депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа в своем Twitter. По его словам, подписали документ депутаты из разных партий и стран, поэтому идея лишения Венгрии права голоса близка многим.

"Подписи собраны! Мы встали на шаг ближе к лишению Орбана права голоса. Отзывы были сильными, спасибо всем, кто поддержал эту историческую петицию. Я собрал 120 голосов из разных партий и нескольких государств-членов ЕС", – написал депутат.

Он отметил, что теперь вопрос будет вынесен на голосование прямо в зале пленарных заседаний Европарламента. Но это будет возможно только на следующей неделе – именно тогда ЕП проголосует за резолюцию по Венгрии.

Конкретное содержание резолюции пока согласовывается. Но там будет фигурировать обращение к статье 7.2 Договора о ЕС – именно она позволяет приостановить определенные права страны-члена Евросоюза из-за неоднократных нарушений правил и ценностей блока.

Как писал ранее " Телеграф ", 9 января Сарвамаа инициировал петицию о лишении Венгрии права голосования в Совете Европейского Союза. Он сослался на ст. 7 Договора о Евросоюзе и отметил, что против Венгрии еще ни разу не начинали процедуры согласно второй части этой статьи.