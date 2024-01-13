Позбавлення Угорщини права голосу в Євросоюзі: процес вже запущений

Тепер петицію повинен розглянути Європейський парламент

Процес позбавлення Угорщини права голосі у Раді Європи, головному політичному органі управління Європейським союзом, запущено. Відповідна петиція з вимогою позбавити Угорщину права голосу набрала 120 голосів депутатів ЄП.

Про це повідомив ініціатор петиції, депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа у своєму Twitter. За його словами, підписали документ депутати з різних партій та країн, тож ідея позбавлення Угорщини права голосу близька багатьом.

"Підписи зібрано! Ми стали на крок ближче до позбавлення Орбана права голосу. Відгуки були сильними, дякую всім, хто підтримав цю історичну петицію. Я зібрав 120 голосів із різних партій та кількох держав-членів ЄС", – написав депутат.

Він зазначив, що тепер питання буде винесено на голосування безпосередньо в залі пленарних засідань Європарламенту. Але це буде можливо тільки наступного тижня – саме тоді ЄП проголосує за резолюцію щодо Угорщини.

Конкретний зміст резолюції поки що узгоджується. Але там буде фігурувати звернення до статті 7.2 "Договору про ЄС" – саме вона дозволяє призупинити певні права країни-члена Євросоюзу через неодноразові порушення правил та цінностей блоку.

Як писав раніше "Телеграф", 9 січня Сарвамаа ініціював петицію про позбавлення Угорщини права голосування у Раді Європейського Союзу. Він послався на ст. 7 Договору про Євросоюз і зазначив, що проти Угорщини ще жодного разу не порушували процедури щодо другої частини цієї статті.